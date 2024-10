Kirchgrabenschule Ebingen profitiert: Startschuss zu mehr Startchancen

1 Bürgermeister Steve Mall freute sich mit Cornelia Wolf, Leiterin der Kirchgrabenschule. Foto: Stadt Albstadt

Die Kirchgrabenschule erhält als eine von 226 Schulen im Land Zusatzförderung und kann Zusatzkräfte einstellen.









Link kopiert



Der Startschuss zum „Startchancen-Programm“ ist dieser Tage in Stuttgart gefallen; bei der Auftaktveranstaltung im Haus der Wirtschaft war die Kirchgrabenschule durch Rektorin Cornelia Wolf vertreten und ihr Schulträger, die Stadt Albstadt, durch Bürgermeister Steve Mall. Die Schule mit rund 350 Schülern kommt durch die Aufnahme in dieses Programm in den Genuss finanzieller Förderung, dank der sie zusätzliche pädagogische Assistenzkräfte einstellen kann. Die sollen im oder nach dem Unterricht in kleinen Gruppen Förderstunden in Deutsch und Mathematik geben und dadurch den Schülern ermöglichen, individuell nach ihrem eigenen Tempo zu lernen.