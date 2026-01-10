Kirchenwahlen im Wiesental: „Schallende Ohrfeige für die Kirchenleitung“

1 Eine Leserbrief befasst sich mit der geringen Wahlbeteiligung bei der Pfarrgemeinderatswahl im Wiesental. Foto: Zu den kürzlich durchgeführten evangelischen Kirchenwahlen hat unser Leser Joachim Schröder aus Zell im Wiesental die folgende Meinung.







Eine Wahlbeteiligung von 7,3 Prozent ist eine schallende Ohrfeige für die Kirchenleitung. Auch ich habe nicht gewählt und mir geht es wohl wie den anderen 92 Prozent: Die Kirchenleitung interessiert sich einen Dreck um die Basis, legt Gemeinden zwangsweise zusammen und dünnt neben dem Verkauf des „Tafelsilbers“ auch noch die Pfarrstellen aus, im „Wiesentäler“ zum Beispiel um 60 Prozent. Und wer soll die verbleibenden Stellen ersetzen, wenn die aktuellen Amtsträger sich großen Schrittes dem Ruhestand nähern? Wer will auf einer Fläche von 330 Quadratkilometer Gemeindearbeit machen und dabei rein rechnerisch für jedes Gemeindeglied alle zwei Jahre 15 Minuten Zeit haben? Da ist Seelsorge schier unmöglich und Kirche ist gescheitert.