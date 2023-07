Der Schock sitzt tief bei Dekan Rüdiger Kocholl, den die Information über die versuchte Brandstiftung in der Schramberger Stadtkirche St. Maria am Montagabend in Rottweil aus dem Schwarzwälder Boten erreichte.

Nach einer Spurensicherung und ersten Ermittlungen der Kriminalpolizei, die bei Brandstiftungen in öffentlichen Gebäuden zuständig ist, hat mittlerweile auch der Kirchengemeinderat getagt. Dieser, so berichtet Kocholl, sei der Empfehlung der Beamten gefolgt, die Kirche vorläufig nur zu Gottesdiensten, Konzerten, Führungen und Veranstaltungen zu öffnen.

Videokamera installieren

Jetzt will die Kirchengemeinde möglichst schnell sicherheitstechnisch aufrüsten – sprich eine Videoüberwachung in der Kirche anbringen, um feststellen zu können, wer auch Gästen ein- und ausgeht, die wie in diesem Fall nicht an Geb et oder Kunst interessiert sind.

Vieles aus Holz

„Im hinteren Bereich der Kirche ist vieles aus Holz“, begründet Kocholl die vorläufige Schließung. Wenn sich das Feuer ausgebreitet hätte, hätte dies in der Kirche und vor allem an der Walcker-Orgel beträchtlichen Schaden anrichten können.

Zudem befürchtet Kocholl, dass die Tat nicht nur so nebenbei verübt, sondern möglicherweise geplant wurde. Denn an zwei Spendenkässchen wurden neue Schilder wohl mitgebracht und eingeschoben und ein neuer „Verwendungszweck“ genannt: So beispielsweise für Drogen oder auch den Satanismus und Alkohol.

Ehrenamtliche gesucht

Damit die Kirche bis zur sicherheitstechnischen Aufrüstung aber dennoch zu bestimmten Zeiten unter Tage geöffnet sein kann, werden Menschen guten Willens gesucht, die bereit sind, in überschaubaren Zeiten ehrenamtlich Aufsicht in der Kirche zu führen. Interessierte bittet die Kirchengemeinde, sich auf dem Pfarrbüro St. Maria oder dem Pfarrbüro Heilig Geist zu melden, heißt es in einer Mitteilung der Kirchengemeinde. Denn die Kirche werde tagsüber von vielen aufgesucht, weiß Kocholl.