Kirchentag Albstadt: Miss Germany räumt mit Klischee Christen sind uncool und tragen Beige auf

Da waren sogar die Pfarrer im Publikum schockverliebt: Kira Geiss, Miss Germany 2023, hat beim ersten ökumenischen Kirchentag in Albstadt die Herzen im Sturm erobert.
„Bittersüße Realität“ heißt die erste Autobiografie von Kira Geiss. Dabei ist die Miss Germany von 2023 erst 23 Jahre alt. Ihre Lesung daraus, flankiert von entwaffnend natürlichen Erzählungen, waren der Höhepunkt des ersten ökumenischen Kirchentags Albstadt, und danach wussten alle, warum sie unter 15 000 Bewerberinnen gewonnen hatte.