Kirchenmusiker stellt sich vor: Das ist der neue Stiftskantor in Hechingen

1 Jonathan Ferber ist als neuer Hechinger Kirchenmusiker auch Chef an der Göckel-Orgel in der Stiftskirche mit ihren über 400 Pfeifen. Foto: Klaus Stopper

Jonathan Ferber ist als Nachfolger von Mario Peters der neue Kirchenmusiker der katholischen Kirche in Hechingen. Am Sonntag ist er auf Leinwand in der Kirche zu erleben.









Seit Oktober ist er nicht nur Herr über die mehr als 400 Pfeifen der Hechinger Stiftskirchen-Orgel, sondern als neuer Kirchenmusiker der katholischen Gemeinde auch Leiter einiger Ensembles, Organisten-Ausbilder und vielem mehr. Gottesdienste hat er hier schon viele begleitet, wer ihn aber als Konzertmusiker erleben will, hat an diesem Sonntag, 12. Januar, von 17 Uhr an die Gelegenheit dazu. Dann gibt Jonathan Ferber sein Antrittskonzert in der Stiftskirche. Auf einer Leinwand, die vorne beim Altar aufgestellt wird, wird er beim Spiel oben auf der Empore für die Zuhörer auch zu sehen sein.