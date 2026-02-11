Kirchenmusik mal anders: So begeisterten die Metal-Legenden die Kirchenbesucher in Sulz am Eck

Les Carlsen und seine Frau Joyce gaben ein mitreißendes Konzert in der Michaelskirche in Wildberg-Sulz.
Wenn ein 77-Jähriger und eine 76-Jährige in der Kirche vorne stehen und einen Abend gestalten, ist das zunächst nichts Ungewöhnliches. Wenn die beiden aber zu einem Heavy-Metal-Playback mit vollem Stimmeinsatz singen und dazu noch eine Bühnenshow abliefern, wie sie das schon vor 40 Jahren gemacht haben – dann würde der normale Gottesdienstbesucher zumindest ins Staunen geraten. Und möglicherweise war das bei einigen Besuchern in der Michaelskirche in Sulz am Eck beim Auftritt von Les Carlsen und seiner Frau Joyce auch so.