Kirchenmusik in Schramberg: Warum das Hochamt in Heilig Geist ein besonderes ist

Kirchenmusikdirektor Rudi Schäfer in Schramberg dirigiert am Sonntag die letzte Orchestermesse vor seinem Ruhestand.

Die besinnlich-feierliche musikalische Gestaltung der Gottesdienste in der Katholischen Kirchengemeinde St. Maria – Heilig Geist in Schramberg in der Karwoche und an den Osterfeiertagen mit der Krönungsmesse von Wolfgang Amadeus Mozart im Hochamt steht letztmals unter der Leitung von Kirchenmusikdirektor Rudi Schäfer. Er ist seit 41 Jahren hier im Dienst und wird im Herbst in Ruhestand gehen.

Im Hochamt am Ostersonntag, 20. April , um 10 Uhr in der Heilig-Geist-Kirche leitet er nochmals eine Orchestermesse mit Instrumentalensemble, Orgel, Solisten und dem Katholischen Kirchenchor, wie sie regelmäßig – von den Corona-Jahren abgesehen – zu Ostern und Weihnachten unter Rudi Schäfers Leitung aufgeführt wurden und den Festgottesdiensten ihr besonderes Gepräge gaben.

Nicht zuletzt hierfür leistet auch regelmäßig die örtliche Stiftung Kirchenmusik finanzielle Unterstützung, damit solche Aufführungen möglich werden. Deswegen wird für sie auch wieder in einer zweiten Sammlung um Spenden gebeten.

Krönungsmesse in C-Dur

Aufgeführt wird am Ostersonntag die sogenannte Krönungsmesse in C-Dur des damals 23-jährigen Wolfgang Amadeus Mozart aus dem Jahr 1779 (Köchelverzeichnis 317) mit sinfonischen Elementen, Solisten und Chor. Dabei kann Rudi Schäfer auf bewährte Kräfte setzen. Es singt der Katholische Kirchenchor, die Soloparts übernehmen Sonja Gebert (Sopran), Stefanie Flaig (Alt), Emanuel Penalver (Tenor) und Jochen Hermann (Bass). Es spielen das Orchester Schmid und an der Späth-Orgel Cordula Glatthaar.

Zum feierlichen Abschluss des Osterhochamts erklingt wiederum das „Halleluja“ von Georg Friedrich Händel.

Musikalisch begleitet werden aber auch die anderen Gottesdienste und Andachten der österlichen Tage in St. Maria und Heilig Geist mit den verschiedenen Ensembles unter Leitung von Rudi Schäfer.

Frauenschola singt

Am Gründonnerstag, 17. April, um 19 Uhr in der Kirche St. Maria wird die Messe vom letzten Abendmahl von der Frauenschola mitgestaltet. Am Karfreitag, 18. April, singt um 10 Uhr in der Karmette in der Heilig-Geist-Kirche die Gregorianikschola und um 15 Uhr zur Feier vom Leiden und Sterben Christi, ebenfalls in Hl. Geist, die Jugendschola.

Begleitung der Osternacht

Die Feier der Osternacht am Ostersamstag, 19. April, um 21 Uhr in St. Maria wird von der Frauenschola und der Gregorianikschola musikalisch gestaltet. Bei der Ostervesper am Sonntag, 20. April, um 18 Uhr in St. Maria schließlich ist wiederum die Gregorianikschola zu hören.