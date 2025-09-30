Kirchenmusik in Schopfheim: Vocalensemble Cappella Leonis singt „Missa Gabriel Archangelus“

Dem Erzengel Gabriel und dem Jubilar Palestrina war das Herbstkonzert zum Auftakt des neuen Kirchenmusik-Jahresprogramms der katholischen Kirchengemeinde Mittleres Wiesental gewidmet.
Die Chorfreunde in Schopfheim hatten am Samstag die Wahl: Am Vormittag konnten sie in St. Michael beim Pop- und Gospelchor „Resonance of Life“ moderne geistliche Lieder hören, Spirituals und Gospels; am Abend dann in St. Bernhard ernste Gesänge, Alte Musik zum 500. Geburtstag von Giovanni Pierluigi da Palestrina, dem großen Kontrapunktiker der Gegenreformation.