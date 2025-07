Die Hochschule für Kirchenmusik der Diözese Rottenburg-Stuttgart stellt die Weichen für die Zukunft: Zum Wintersemester 2025 übernimmt Volker Hagemann die Professur für Chorleitung und tritt damit die Nachfolge von Prof. Christian Schmid an.

Mit Hagemann gewinnt die Hochschule eine künstlerische Persönlichkeit, die langjährige praktische Erfahrung, ein ausgeprägtes Gespür für musikalische Nachwuchsförderung und breite organisatorische Kompetenz vereint.

„Ich sehe die Hochschule für Kirchenmusik Rottenburg mit ihrem reichen Angebot an vokaler und instrumentaler Ensemblepraxis als idealen Ort, meine künstlerische und didaktische Vision weiterzuentwickeln“, so Hagemann. Besonders wichtig ist ihm dabei, den Studierenden Wege zu eröffnen, geistliche Chormusik nicht nur zu bewahren, sondern immer wieder neu erfahrbar zu machen.

Umfangreiche Erfahrungen aus Laien- und Profichören

Hagemann bringt umfangreiche Erfahrungen aus Laien- und Profichören, dem internationalen Konzertbetrieb und der Arbeit mit Jugendlichen mit. Geprägt durch seine Zeit in der Eichstätter Dommusik, führte ihn sein Weg über ein Masterstudium in Chorleitung an der Hochschule für Musik Würzburg in leitende Positionen an der Chorakademie am Konzerthaus Dortmund und der Universität Münster. Dort realisierte er zuletzt große chorsymphonische Werke von Bach, Mendelssohn, Haydn, Bernstein und Brahms.

Als künstlerischer Leiter mehrerer Ensembles wie dem Jugendmädchenchor und dem Konzertchor Westfalica gestaltete Hagemann Festivalauftritte, Wettbewerbe und chorsinfonische Projekte wie Mozarts Requiem, Haydns „Die Schöpfung“ und Mahlers Sinfonien Nr. 2 und 3. Mit dem von ihm gegründeten Frauenkonzertchor eröffnete er 2024 die Ruhrfestspiele Recklinghausen – das Projekt „The pulse“ wurde live bei ARTE Concert übertragen.

Seine Konzerttätigkeit führte ihn über Deutschland hinaus nach Österreich, Ungarn, Frankreich, Schottland und Italien. Er arbeitete mit renommierten Orchestern wie den Bochumer Symphonikern und der Nordwestdeutschen Philharmonie zusammen und war an verschiedenen Opernproduktionen in Dortmund beteiligt.

Dozent verlagert seinen Lebensmittelpunkt wieder

An der Hochschule in Rottenburg wird Hagemann ab Oktober 2025 neben der Lehrtätigkeit die künstlerische Leitung des gemeinsamen Hochschulchores der Hochschulen für Kirchenmusik Rottenburg und Tübingen übernehmen. „Ich freue mich darauf, meine Erfahrung in die Ausbildung der künftigen Generation von Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusikern einzubringen“, betont Hagemann, der seinen Lebensmittelpunkt nun wieder nach Süddeutschland verlagert.

Weitere Informationen unter: www.kirchenmusik-hochschule.org, E-Mail; hfk-rottenburg@bo.drs.de

Vita Volker Hagemann

Volker Hagemann

(*1988) studierte zunächst Schulmusik und Katholische Theologie, bevor er sein Masterstudium in Chorleitung an der Hochschule für Musik Würzburg bei Professor Jörg Straube absolvierte. Seine dirigentische Ausbildung ergänzte er in Meisterkursen bei Morten Schuldt-Jensen, Florian Benfer und Ragnar Rasmussen.

Seit 2020

ist er Dirigent an der Chorakademie am Konzerthaus Dortmund, wo er unter anderem den Konzertchor Westfalica, den Jugendmädchenchor und den Frauenkonzertchor leitet. Mit letzterem eröffnete er 2024 die Ruhrfestspiele Recklinghausen („The pulse“, live bei ARTE Concert).

Parallel

übernahm Hagemann 2023 die Leitung des Universitätschors Münster und des Kammerensembles Ensemble 22. Unter seiner Leitung entstanden dort Aufführungen von Haydns „Die Schöpfung“, Mendelssohns „Elias“ und weiteren chorsymphonischen Werken.

Hagemann ist Gründer

und Leiter des Vokalensembles Crescendo, das mehrfach beim Bayerischen Chorwettbewerb ausgezeichnet wurde. 2025 bringt er mit Crescendo Carl Rüttis „Mysterium Montis“ zur Uraufführung.

Neben seiner künstlerischen Arbeit

ist er als Dozent in der Chorleiterausbildung aktiv und künstlerischer Leiter des Deutschen Mädchenchorfestivals #SidebySide. Engagements führten ihn zu Festivals wie der „Stunde der Kirchenmusik Stuttgart“ und den „Weingartner Musiktagen“.