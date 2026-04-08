Kirchenmusik in Lörrach: „Weltstar in St. Bonifatius“

Mit Olivier Latry gastiert ein weltweit gefragter Organist bei einem Konzert der „Freunde der Kirchenmusik St. Bonifatius“ in Lörrach.
Nach vier Konzerten mit Gerhard Gnann, Daniel Roth, Barbara Dennerlein und Wolfgang Seifen in den vergangenen Jahren laden die „Freunde der Kirchenmusik St. Bonifatius Lörrach“ zum 5. Orgelkonzert ein. In diesem Jahr gastiert erneut „ein Weltstar der Orgelmusik in Lörrach“, schreibt Kirchenmusiker Andreas Mölder in seiner Ankündigung: der Titularorganist der Pariser Kathedrale Notre-Dame, Olivier Latry.