Kirchenmusik in Lörrach: „Weltstar in St. Bonifatius“

Mit Olivier Latry gastiert ein weltweit gefragter Organist bei einem Konzert der „Freunde der Kirchenmusik St. Bonifatius“ in Lörrach.

Nach vier Konzerten mit Gerhard Gnann, Daniel Roth, Barbara Dennerlein und Wolfgang Seifen in den vergangenen Jahren laden die „Freunde der Kirchenmusik St. Bonifatius Lörrach“ zum 5. Orgelkonzert ein. In diesem Jahr gastiert erneut „ein Weltstar der Orgelmusik in Lörrach“, schreibt Kirchenmusiker Andreas Mölder in seiner Ankündigung: der Titularorganist der Pariser Kathedrale Notre-Dame, Olivier Latry.

Neue Truhenorgel Das Besondere an diesem Konzert wird die Einweihung der neuen, mit ihren sechs Registern sehr vielseitigen Meier-Truhenorgel sein. Dazu wird Latry Werke von Soldt, Sweelinck und Scheidemann an der Truhenorgel spielen. Anschließend wird die Koryphäe der Orgelmusik das Konzert auf der großen Jann-Orgel fortsetzen und den Kirchenraum mit Werken von Bach sowie französisch-symphonischen Klängen von Widor, Vierne, Duruflé, Alain sowie einer Improvisation füllen. Das Besondere wird hier laut Mitteilung wieder eine Videoübertragung in den Kirchenraum sein.

Das Konzert findet am Mittwoch, 15. April, um 19.30 Uhr in St. Bonifatius in Lörrach.

Eintritt auf Spendenbasis

Um allen die Teilhabe an diesem Konzert mit dem Ausnahmekünstler Olivier Latry zu ermöglichen, findet das Konzert bei freiem Eintritt statt, es wird um eine angemessene Spende gebeten. In der Mitteilung danken die Organisatoren der Erzbischof Hermann Stiftung der Erzdiözese Freiburg für die finanzielle Unterstützung des Konzerts.

Unsere Empfehlung für Sie Kirche in Lörrach Eine Truhenorgel für St. Bonifatius Die portable Spezialanfertigung des Orgelbauers Peter Meier wird am frühen Ostersonntag im Gottesdienst geweiht.

Im Anschluss gibt es für die Mitglieder der „Freunde der Kirchenmusik St. Bonifatius Lörrach“ ein exklusives „Künstler hautnah“-Erlebnis, bei dem sie bei einem Apéro im Bonifatiushaus mit Olivier Latry ins Gespräch kommen können.

Beitrittserklärungen gibt es in den Flyern der „Freunde der Kirchenmusik St. Bonifatius Lörrach“ und im Jahresprogramm Kirchenmusik, welche in allen Kirchen ausliegen sowie online unter www.kath-kirche-loerrach.de