Kirchenmusik: Abendlob in der Heiligenbronner Wallfahrtskirche ertönt

Der Dekanatskirchenmusiktag war zuvor pandemiebedingt mehrjährig pausiert. Nun folgten der Einladung des Kirchenmusikdirektors Rudi Schäfer 13 Chöre aus dem Dekanat Rottweil nach Heiligenbronn. Auf diesen Tag hin hatten alle Chöre das gleiche Liedprogramm erhalten und schon nach dem ersten Ansingen in der gemeinsamen Probe war zu hören: Alle waren bestens vorbereitet und freuten sich, zum Gesamtklang beitragen zu dürfen.

Höhepunkt des Treffens war das von Rudi Schäfer wunderbar zusammengestellte Abendlob, dem Dekan Rüdiger Kocholl vorstand. In seiner Ansprache dankte dieser für das Engagement aller in der Kirchenmusik und betonte, dass das Singen für Leib und Seele ein Segen ist.

Lesen Sie auch

Verbindende Musik

Auch Pfarrer Richard Schitterer als Wallfahrtsseelsorger hob in seiner Begrüßung hervor, wie verbindend Musik und Gesang sein kann, sowohl für Vortragende als auch für Hörende.

Die sehr abwechslungsreiche Gestaltung, beginnend mit schlichten Klängen, die in die Stille führten, bis zum großen Finale mit einer von Rudi Schäfer komponierten Chorimprovisation zum Salve Regina

berührte die Herzen und erfüllte den Kirchenraum.

Für alle war es ein besonderes Erlebnis, dass die Gesänge von verschiedenen Dirigenten angeleitet wurden, auch an Keyboard, Orgel und Flöten wechselten sich die Spieler ab.

Geselliges Zusammensein

„Ab und zu braucht meine Seele Ruhe…“, der Titel eines der gesungenen Lieder, treffe das Empfinden in der heutigen Zeit, heißt es in der Mitteilung der Kirche. „Ab und zu brauchen die Chöre Begegnung untereinander…“ hieß es dazu anschließend, auch dazu gab es an diesem Abend die Möglichkeit beim geselligen Zusammensein im Elisabetha-Glöckler-Saal. Gutgelaunt und mit der ein oder anderen „Melodie im Herzen“ klang der Abend aus in der Hoffnung, dass nicht wieder mehrere Jahre vergehen, bis zum nächsten Dekanatskirchenmusiktag eingeladen werden kann.