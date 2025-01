Kirchenkozert in Ebingen: Wenn Händel auf die Eiskönigin trifft

Kirchenkozert in Ebingen

1 Begeisterten das Publikum in St. Josef: Hans-Peter Merz sowie Lisa, Patricia und Thomas Nell. Foto: Geiger

Ovationen erhielt eine gelungene Kombination aus Klassik und Musical im Kirchenkonzert in St. Josef. Lisa und Patricia Nell sangen sich – von Vater Thomas Nell auf der Trompete und Hans-Peter Merz auf Orgel und E-Piano begleitet – in die Herzen der Zuhörer.









Link kopiert



Das Programm begann ganz klassisch mit der Sonata in D-Dur für Trompete und Orgel des englischen Barockkomponisten Henry Purcell. Thomas Nell und Hans-Peter Merz gestalteten in virtuosem Wechselspiel die beiden festlichen Außensätze; im Mittelsatz war die Orgel allein in einer Quintregistrierung zu hören.