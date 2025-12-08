Kirchenkonzert: Irmtraud Tarr bringt die Christuskirche zum Beben

Ein Benefiz-Orgelkonzert vereinigte am Samstag in der Christuskirche Rheinfelden die bekannte Organistin und den Zonta Club Südschwarzwald.
Es war der letzte Termin einer Reihe von Veranstaltungen der vom Zonta Club zwischen Waldshut-Tiengen und Basel organisierten Aktionstage „Zonta says no“ zu Gewalt an Frauen und Mädchen. Zonta ist eine internationale Frauenorganisation, welche seit 2013 jeweils vom 25. November bis zum 10. Dezember die unter dem Motto „Orange The World“ stehenden 16 „Days of Activism“ der Vereinten Nationen unterstützt. Auch in Deutschland, auch am Hochrhein.