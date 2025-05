Kirchenkonzert in Unterdigisheim: Bläserklänge begleiten beim „Auszug“

Kirchenkonzert in Unterdigisheim

1 Zum Kirchenkonzert hatte der Musikverein Unterdigisheim eingeladen. Foto: Dürrschnabel

Ein gelungenes Kirchenkonzert hat der Musikverein Unterdigisheim auf die Beine gestellt. Ohne Zugaben durften die Musiker am Ende die Bühne nicht verlassen. Auch die Jungmusiker stellten ihr Können unter Beweis und bekamen viel Applaus dafür.









Mit einem Einstieg nach Maß präsentierte sich der Musikverein Unterdigisheim in bester Laune. Das Blechensemble mit Bianca Klaiber-Thiel, Yvonne Scheer, Siegfried Strobel, Theo Bitzer und Klaus-Erwin Eppler startete in das gelungene Kirchenkonzert mit dem „Te Deum-Prélude“ von Marc-Antoine Charpentier im Arrangement von Thiemo Kraas. Die Besonderheit an diesem Beginn war, dass die fünf Blechbläser von der Empore aus spielten.