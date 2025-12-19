Kirchenkonzert in Schönwald: Sanft-tiefe Celloklänge zu Weihnachten

Hanna Grymel-Babinecz verzaubert mit ihrem Ensemble mit Werken von Bach bis Wham und einem selbst arrangierten „Halleluja“.
Im Jahr 2021, schon kurz nach der Gründung des „Cellostudio Schwarzwald“, hieß es in der evangelischen Heilig-Geist-Kirche in Schönwald erstmals „Cello feiert Weihnachten“. Und wie schön ein reines Cello-Ensemble mit vielen dieser großen Streichinstrumente klingt, erlebten die Besucher beim erneuten, nun vierten Weihnachtsspecial von Hanna Grymel-Babinecz und ihren Mitwirkenden. Hanna Grymel-Babinecz hat das Cello-Spiel in Polen erlernt, wo sie auch ihre professionelle Ausbildung durchlief. Schon im Jahr 2002 kam sie nach Stuttgart, wo sie als Cellistin sowohl als Kammermusikerin, in Orchestern, als Bühnenmusikerin für Bands und Songwriter, als auch als Studiomusikerin und Cellolehrerin tätig war.