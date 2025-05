Kirchenkonzert in Kappel Musikkapelle bietet Erholung vom Alltag red/jg 07.05.2025 - 17:33 Uhr

Mit ihren Musikstücken über Glück, Liebe, Glaube, Hoffnung und gute Wünsche bot die Musikkapelle Kappel ihren Gästen eine kleine Auszeit.









Die Musikkapelle Kappel am Rhein hatte am Sonntag zum Kirchenkonzert in die Kirche St. Cyprian und Justina in Kappel eingeladen. In der voll besetzten Kirche wurden dem Publikum von Jung bis Alt Musikstücke und Songs über Glück und Liebe, über Hoffnung und gute Wünsche geboten.