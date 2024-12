Kirchenkonzert in Hüfingen: Schwester Wilfriedes vertonte Gedichte erklingen

Kirchenkonzert in Hüfingen

1 Schwester Wilfriede Schmitt und Hubert Stinner präsentieren ihre neu geschaffenen Weihnachtslieder. Foto: Jörg Johannsen

Beim Weihnachtskonzert in Hüfingen am 6. Januar präsentieren die Stinner-Chöre drei berührende Lieder.









Gleich drei Uraufführungen verschiedener Weihnachtslieder kommen beim Weihnachtskonzert der Chöre von Dirigent Hubert Stinner am Montag, 6. Januar, 17 Uhr, in der Stadtkirche St. Verena Hüfingen zur Aufführung. Schwester Wilfriede Schmitt gelangen in der Zeit des Jahreswechsels 2023/24 drei berührende Weihnachtsgedichte. Schwester Wilfriede ist eine langjährige Sängerin des katholischen Kirchenchors Hüfingen und hatte schon beim Texten eine Vertonung im Blick. Hubert Stinner, Chorleiter mehrerer Chöre und des katholischen Kirchenchors Hüfingen, hat im Laufe des Jahres 2024 diese Gedichte von Schwester Wilfriede dann vertont und anspruchsvolle Weihnachtslieder-Arrangements dazu komponiert.