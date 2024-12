1 Eine musikalische Wohltat bot das Konzert des Musikverein Harthausen seinen Besuchern in der St. Mauritius Kirche. Foto: Karl-Otto Gauggel

Der Musikverein Harthausen zog beim Konzert in der Pfarrkirche St. Mauritius alle Register.









Link kopiert



In der oft hektischen Vorweihnachtszeit hat der Musikverein Harthausen unter der Leitung von Walter Hauser am Vorabend des dritten Advents in der Pfarrkirche St. Mauritius sein Konzert gespielt – und so eine Gelegenheit für musikalische Entspannung geboten.