Kirchenkonzert in Empfingen: Lieder zum Genießen und Mitsingen

Bei der musikalischen „Christmas Experience“ mit dem Chor Vocalmania sprang in der St.-Georgs-Kirche der Funke über.
Vocalmania bescherte in Empfingen eine „Christmas Experience“, die gerne angenommen wurde. Es war ein festliches Chorerlebnis zum Staunen, Genießen und Mitsingen in vorweihnachtlicher Atmosphäre. Der Chor Vocalmania agierte in der Kirche St. Georg gewohnt vielseitig und gesanglich versiert unter der musikalischen Leitung von Rolf Wiechert. Zu hören waren traditionelle Weihnachtsmusik, moderne Klassiker und bewegende Chorsätze.