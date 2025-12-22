Kirchenkonzert in Empfingen: Lieder zum Genießen und Mitsingen

Bei der musikalischen „Christmas Experience“ mit dem Chor Vocalmania sprang in der St.-Georgs-Kirche der Funke über.

Vocalmania bescherte in Empfingen eine „Christmas Experience“, die gerne angenommen wurde. Es war ein festliches Chorerlebnis zum Staunen, Genießen und Mitsingen in vorweihnachtlicher Atmosphäre. Der Chor Vocalmania agierte in der Kirche St. Georg gewohnt vielseitig und gesanglich versiert unter der musikalischen Leitung von Rolf Wiechert. Zu hören waren traditionelle Weihnachtsmusik, moderne Klassiker und bewegende Chorsätze.

Das Programm nahm die Konzertbesucher mit auf eine stimmungsvolle Reise durch Jahrhunderte der Weihnachtsmusik.

Altes und Neues

Zu hören waren das Kyrie aus der Missa Rigensis, „Alle Jahre wieder“ (als Mitmachsong), „Gabriel’s Message“, „Imagine“ (Pentatonix), „Es ist ein Ros entsprungen“, „Lux Aurumque“, „Maria durch ein Dornwald ging“, „Gabriellas Song“, das Gloria aus der Missa Rigensis, „Little Drummer Boy“, „Only in Sleep“, „Mad World“, „Joy to the World“ (Mitmachsong), „O Magnum Mysterium“, „Only in Time, „We Are the World“ (Mitmachsong) und „O du fröhliche“ (Mitmachsong). Als Zugabe gab es „Halleluja“.

Die Konzertbesucher durften mehr als nur einmal mitsingen. Foto: Jürgen Baiker

Die Konzertbesucher hatten immer wieder die Möglichkeit mitzusingen. Bei mehreren Vorträgen gab es eine Einführung mit nachdenklich stimmenden Gedanken, die aber leider vom Band kamen, und deshalb der Stimmung in der vollen Kirche nicht ganz förderlich waren. Hier hätte eine persönliche Einführung durch ein Chormitglied oder eine andere Person die vorweihnachtliche Stimmung in der vollen Kirche mehr unterstrichen.

Kraftvolle Momente

Und doch schaffte es Vocalmania, neben kraftvollen Ensemblemomenten intime Klangräume aufzubauen, in denen Chor, Solisten und Konzertbesucher sich ganz in den Zauber der Adventszeit fallen lassen konnten.

Christina Gintschel und Ute Saier-Hohnerlein nahmen von Rolf Wiechert eine Spende über 400 Euro für die Pestalozzischule Horb entgegen. Foto: Jürgen Baiker

Zwischen den einzelnen Chorbeiträgen bekam die Pestalozzischule Horb von Rolf Wiechert eine Spende von Vocalmania über 400 Euro überreicht. Diese nahmen Christina Gintschel und Ute Saier-Hohnerlein entgegen. Am Ende des Christmas-Experience gab es lange stehenden Applaus.

Die Stimmen von Vocalmania verzauberten. Foto: Jürgen Baiker

Vocalmania wollte mit diesem Konzert mehr als nur Musik darbieten – es sollte eine gemeinsame emotionale und verbindende „Empfinger Christmas Experience“ werden, die auf das Weihnachtsfest einstimmt und Menschen jedes Alters zusammenbringt – Werbung für den Chor inbegriffen. Dieses Ziel hat der Chor erreicht – die Freude an der Chormusik und am Mitsingen kamen auf lockere Art herüber und wirkten ansteckend.

Chorleiter Rolf Wiechert dirigierte souverän, ohne die Emotionen zu vernachlässigen. Foto: Jürgen Baiker

Das kommt nicht von ungefähr, denn im Lauf der Jahre haben sich die Stimmen von Vocalmania positiv entwickelt, wie auch ein Konzertbesucher bestätigte. Vor fünf Jahren hätte er ein Konzert von Vocalmania nicht besucht – aber jetzt sei es eine Freude, diesen Chor zu hören.