Kirchenkonzert in Efringen-Kirchen: Musiker aus sechs Ländern sorgen für besondere Klänge

Beim Crossover-Konzert des Ensembles Xàcara von Mittelaltermusik bis Jazz hat das Publikum in Efringen-Kirchen nicht „gefremdelt“, sondern gerne neue Klangerfahrungen gemacht.

Die Peterskirche eignet sich mit ihren 1955 freigelegten und restaurierten spätmittelalterlichen Wandmalereien aus dem 15. Jahrhundert hervorragend für die Musik jener Zeit, der Renaissance bis Barock. Und die Konzertreihe in dieser Kirche nutzt gerne dieses bemerkenswerte geschichtsträchtige Ambiente für Konzerte in historischer Aufführungspraxis.

Beim Auftritt des Vokal- und Instrumentalensembles Xàcara, dem letzten Konzert für dieses Jahr und gleichzeitig dem Auftakt des Markgräfler Musikherbstes, war es etwas anders. Das breit aufgestellte junge Ensemble aus dem Umfeld der Musikakademie Basel schlug eine Brücke von der alten Musik zum Jazz und zu Neukompositionen, kombinierte und mixte Stücke aus den unterschiedlichen Welten und man merkte manchmal kaum, dass da 800 Jahre dazwischen lagen, so verwischten sich die Grenzen.

Raffiniert und geschickt wurden die Arrangements aus Mittelalter, Barock und Jazz zu einer Fusion gebracht. Es war ein wahres Crossover-Programm vom 13. bis 21. Jahrhundert, von einer anonymen mittelalterlichen Cantiga, in die sich ein Blues von John Coltrane einschleicht, bis zum südamerikanischem Jazzstandard „Afro Blue“.

Dialoge auf Tönen

Da entstanden transparente und klangräumliche Wirkungen bei gegenseitig inspirierenden Dialogen aus mittelalterlichen und jazzigen Tönen. Das Überraschendste war, dass das Publikum sich so offen und begeisterungsfähig zeigte für diesen unkonventionellen Repertoire-Mix und nicht auf einen festen Wertekanon festgelegt war.

Die international zusammengewürfelten Musiker aus sechs Ländern sorgten mit ihren Spezialinstrumenten für eine besondere Klanglichkeit. Die aufgeführten Werke waren angetan, die Weitläufigkeit der Stile und Charaktere zu erfahren.

Da hörte man eine erfrischende Mischung aus Altem und Neuem, lebendig und mit viel Engagement gespielte Instrumentalstücke aus dem iberischen Kulturkreis und eine Stimme, die klar und direkt geführt wurde und mit ihrer Leichtigkeit und ihrem anspringenden Timbre unter die Haut ging.

Fesselnder Gesang

Der Gesang von Darta Paldina fesselte. Von dieser Solostimme, die manchmal auch nur Vokalisen sang, ging eine schlichte spirituelle Verinnerlichung aus. Das Ensemble hat diese Gesänge mit viel Verständnis mitgetragen, mit dem Charme der alten Instrumente und Hingabe beim Spiel.

Spektakulär war auch, wie die französische Flötistin Camille Aubry das Blockflöten-Arsenal einsetzt bis hin zu einem ganz „verrückten“ Instrument, einer grummelnden tiefen Bassblockflöte. Wie sie die Töne diesem sperrigen Kasten entlockt, war erstaunlich.

Spannend anzuhören war auch das Portativ, eine kleine Orgel, die die Ungarin Nóra Szabó neben dem Cembalo bediente. Die Geigerin Isabella Leitherer, die den Abend mit viel Wissen und Enthusiasmus moderierte, bezeichnete es als „Perle der Spezialinstrumente“.

Gezupft und gestrichen

Interessant klangen auch die fünf Saiten des Wiener Kontrabasses, gezupft und gestrichen von dem amerikanischen Violone-Spieler Owen McCready. Südamerikanisch wild aufgemischt hat der Schlagzeuger Nelson Briceno Peraza den Klang auf der Cajon.

Isabella Leitherer hat sich mit viel Einfühlung sowohl in der Alten Musik als auch in der Jazzmusik eingebracht, und so ist es dann doch Understatement, wenn sie damit kokettiert, dass sie im Gegensatz zu den anderen nur eine „stinknormale Violine“ spiele.

Das sechsköpfige Ensemble brachte wie selbstverständlich und mit verblüffender Mühelosigkeit die verschiedenen Stilrichtungen unter einen Hut. Da trafen John Coltrane mit „Equinox“, Chick Corea mit „Spain“ oder die „Ode an die Quinten“ von Ensemblemitglied Owen McCready auf alte spanische Meister wie José Marin oder Sebástian Durón, in dessen „Vaya Pues“ Jesus auf einem Krokodil angeflogen kommt - so jedenfalls in dem kaum zu übersetzenden altspanischen Text.

Mutige Mischung

Die mutige und experimentierfreudige Mischung ergab ein überaus farbiges Bild, zumal die originellen Arrangements voller überschäumender Lebenslust und Spontaneität mit hörbarer Freude am Klang der alten Instrumente und Inspiration bei der Umsetzung der Texte dargeboten wurden.

Manchmal war es für den Zuhörer allerdings nicht einfach, alles auseinander zu halten, was die Musiker zusammengefügt und improvisiert haben. Aber das machte gerade den Charme bei dieser Weltmusik-Session aus.