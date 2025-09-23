Kirchenkonzert in Efringen-Kirchen: Musiker aus sechs Ländern sorgen für besondere Klänge

Beim Crossover-Konzert des Ensembles Xàcara von Mittelaltermusik bis Jazz hat das Publikum in Efringen-Kirchen nicht „gefremdelt“, sondern gerne neue Klangerfahrungen gemacht.
Die Peterskirche eignet sich mit ihren 1955 freigelegten und restaurierten spätmittelalterlichen Wandmalereien aus dem 15. Jahrhundert hervorragend für die Musik jener Zeit, der Renaissance bis Barock. Und die Konzertreihe in dieser Kirche nutzt gerne dieses bemerkenswerte geschichtsträchtige Ambiente für Konzerte in historischer Aufführungspraxis.