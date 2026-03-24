Kirchenkonzert in Dürrwangen: Klangpracht barocker Passionsmusik

In der Dürrwanger Petruskirche wurde in diesen Tagen famos auf der Orgel gespielt. Die Organistin Stefanie Köpfler-Bertels hatte beim Programm ein besonderes Händchen bewiesen.
Zu einer „Passionsmusik“ hatte die evangelische Kirchengemeinde „Unter dem Böllat“ jüngst in die Dürrwanger Petruskirche eingeladen. Passionsmusik bietet schließlich eine Möglichkeit, die emotionale und spirituelle Bedeutung dieser besonderen Zeit vor Ostern musikalisch auszudrücken und sich von dieser Musik inspirieren zu lassen.