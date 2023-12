Besucher stimmen in Grafenhausen in die Lieder mit ein

1 Der Kirchenchor und die „Kirchenmäuse“ unterhielten die Besucher in Grafenhausen, luden sie aber auch zum Mitsingen von Weihnachtsliedern ein. Foto: Rest

Das erste weihnachtliche „Mit- Sing-Konzert“ in Grafenhausen kam super an.









Link kopiert



Ein abwechslungsreiches Programm mit deutschen und englischen Winter- und Weihnachtsliedern wurde den Zuhörern am Sonntagmittag in der Pfarrkirche St. Jakobus in Grafenhausen beim adventlichen Kirchenkonzert geboten.