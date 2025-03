Kirchengemeinderatswahl in Trossingen So lässt sich die Gemeinde mitgestalten

In den katholischen Gemeinden in Trossingen, Gunningen und Durchhausen wird am Sonntag, 30. März, jeweils ein neuer Kirchengemeinderat gewählt. Pfarrer Thomas Schmollinger und Siegbert Fetzer hoffen auf eine gute Beteiligung.