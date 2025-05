Kirchengemeinderat in Schwenningen Neuer Papst bekommt sogleich viel Beifall

Es war ein denkwürdiger Tag, dieser Donnerstag, der 8. Mai, für die Seelsorgeeinheit Neckar-Baar mit Sitz in Schwenningen. Einmal wurden im Gottesdienst die Kirchengemeinderäte verpflichtet, außerdem wurde an dem Abend in Rom ein neuer Pontifex gewählt.