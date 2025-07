Mit Radsegnung und verschiedenen Vorführungen begeistert das Fest der Begegnung in Herrenzimmern.

Das Fest der Begegnung, veranstaltet von der Sozialgemeinschaft und dem Kirchengemeinderat Herrenzimmern, bot viele schöne Momente.

Der Tag begann mit einem festlichen Gottesdienst in der Jakobuskirche, zelebriert von Pater Bala und musikalisch begleitet von Peter Auginski an der Orgel. Im Anschluss gab es vor der Kirche eine Segnung von Zweirädern. Viele kleine und große Zweiradfahrer kamen und ließen sich und ihr Gefährt von Pater Bala segnen. Symbolisch fuhren die Teilnehmer mit ihren Rädern hintereinander um den vorhandenen Kreisverkehr , bevor sie sich den weiteren Programmpunkten des Festes anschlossen.

Lesen Sie auch

Radfahrverein baut Parcours auf

Beim anschließenden Sektempfang konnten die Gäste dann die Vorführungen der Kinder und Jugendlichen des Radfahrvereins Herrenzimmern bewundern.

Zur Unterhaltung der kleinen Radfahrer, hatte der Radfahrverein einen Hindernis-Parcours aufgebaut. An mehreren Stationen konnten Kinder aller Altersgruppen ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen , was mit viel Freude und Neugier angenommen wurde. Schattenplätze, ein Mittagsimbiss und kühle Getränke luden Jung und Alt zum Verweilen ein, so dass sich viele schöne Gespräche und Begegnungen entwickeln konnten. Das Büchereiteam versorgte die Gäste zudem mit einer Bücherkiste voller Urlaubslektüre.

Das Fest war ein gelungenes Beispiel für gelebte Gemeinschaft. Es verband Glaube, soziales Engagement und sportliche Begeisterung auf eindrucksvolle Weise und bot Raum für Austausch, Miteinander und viele schöne Begegnungen – getragen vom Engagement zahlreicher Helfer.