Kirchengemeinde Wildberg: Neuntägige Reise führt nach Israel – aber ist das überhaupt sicher?

Die Kirchengemeinde Wildberg organisiert für Mai eine Reise nach Israel. Auf dieser stehen die biblischen Orte Jerusalem, Nazareth und der See Genezareth im Programm.
Nazareth, wo Jesus Christus laut Bibel aufwuchs, der See Genezareth, wo er dem Sturm Einhalt gebot und schließlich Jerusalem, die geschichtsträchtige Stadt – all diese Orte sollen die Teilnehmer der geplanten Israelreise der evangelischen Kirchengemeinde Wildberg selbst sehen können. Die neuntägige Rundreise vom 25. Mai bis zum 2. Juni führt durch den Norden Israels, zum Mittelmeer, zum Toten Meer und in die Region Galiläa.