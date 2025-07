Zum Patrozinium der heiligen Anna in Tuningen gab es Verabschiedungen und den Segen für eine Diamant-Hochzeit.

Jährlich im Sommer wird zu Ehren der Namensgeberin der katholischen Kirche in Tuningen das Patrozinium gefeiert.

Positiv überrascht waren Pfarrer John Kannu Musa wie auch Diakon Christian Feuerstein über das volle Gotteshaus. „Dies ist ein Zeichen einer gut funktionierenden Seelsorgeeinheit, um in der Gemeinschaft den Glauben weiter zu geben“ so Feuerstein bei seiner Begrüßung.

In seiner Predigt schilderte er seine persönlichen Momente im Bezug auf die heilige Anna. Seine Großmutter, ebenfalls eine Anna, habe eine entscheidende Rolle im Finden des Glaubens bei ihm gespielt. Sie hat das Vertrauen in Gott ehrlich und leibhaft vorgelebt und diese Einstellung war sichtlich ansteckend.

Gläubig, aber auch gerne bescheiden und im Hintergrund, so war das Leben von der heiligen Anna, der Mutter von Maria. Aber es stellt sich trotzdem die Frage: Wie geht es in den Kirchen und insbesondere in der Seelsorgeeinheit weiter?

Man werde die Unterstützung aus dem Blickwinkel von Anna brauchen und insbesondere junge Menschen in den jeweiligen Gemeinden suchen und für die Kirche gewinnen. Man dürfe nicht nur nach sich schauen, die Zukunft lebt vom „offen sein“ und kostet auch mal Überwindung.

Abschied von Kirchengemeinderäten

Die Kirchengemeinderatsvorsitzende verabschiedete bei der Feier noch die ausgeschiedenen Gemeinderäte Melanie Schuhbauer, Uwe Fischer und Stefan Schneckenburger und überreichte Urkunden und Geschenke.

Bei den Ministranten wurde Johannes Feuerstein nach vielen Jahren aus seinem Dienst verabschiedet.

Diamant-Hochzeit gefeiert

Zur Überraschung der Gäste konnte Pfarrer John im Gottesdienst das Ehepaar Heide und Wolfgang Weinhold segnen. Diese feierten zum 60-jährigen die Diamantene Hochzeit und erhielten dann auch die Glückwünsche des Bischofs aus Rottenburg.

Im Anschluss an die den Gottesdienst waren alle Besucher im Gemeindehaus eingeladen um das Patrozinium in geselliger Runde zu feiern. Alle sind nun gespannt auf das Ende der Vakanz der Pfarrer und den Neustart mit Thomas Schmollinger. Im September wird er seine neue Aufgabe zusammen mit Pfarrer John übernehmen. „Wir freuen uns auf ein neues Kapitel aber man habe durch einen guten Zusammenhalt und Miteinander die Zeit gut überbrückt“ so einhellig die Kirchengemeinderäte.