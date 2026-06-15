Kirchengemeinde Meßstetten: Warum das Alphabet ein Problem bei der Pfarrersuche ist

Man könnte doch einen „Deal ala Trump“ machen, schlug in der jüngsten Gemeinderatssitzung von Meßstetten Alfred Sauter (Bürgerliste) vor. Der Sparringspartner für einen Deal sollte die evangelische Kirche sein. Im Gegenzug, dass man dem Balinger Dekanat den Hossinger Kindergarten übernimmt, könnte sich die Kirche ja auch um einen neuen Pfarrer für die Kirchengemeinde in Meßstetten einsetzen. Da sei noch nichts in Aussicht, erklärte Bürgermeister Frank Schroft und schob nach: „Wir können keinen zwingen.“

Das sagt auch Marlene Trick, die als Vorsitzende des Besetzungsgremiums der Kirchengemeinde Meßstetten West für die Pfarrsuche mitverantwortlich zeichnet. Allerdings habe sie durchaus schon gezielt andere Pfarrer angesprochen, ob diese nicht wechseln wollen würden. Doch diese Avancen seien bisher negativ beschieden worden. „Die Lage ist bis jetzt unverändert: Wir haben nach wie vor keine Bewerbung“, erzählt Trick auf Anfrage unserer Zeitung.

Ein Problem: Mehr als 100 Stellen seien in der württembergischen Landeskirche vakant, Meßstetten tauche in der alphabetisch sortierten Liste der offenen Stellen zudem nicht gerade weit oben auf. Des Weiteren seien die geburtenstarken Jahrgänge der Boomer-Generation passé. Es werden derzeit nur noch 30 bis 40 Leute in den Kirchendienst aufgenommen. Soll heißen: Viele Stellen treffen auf wenige potenzielle Nachfolger. „Die können sich die Stellen quasi heraussuchen“, erklärt Trick.

An der Grenze zu Baden

Meßstetten liegt zudem ganz am Rand des württembergischen Bezirks, schon zwischen Meßstetten und Hartheim sei die Grenze zum Badischen. Ergo liegt man auch noch am Bezirksrand und nicht zentral, was den Kreis möglicher Interessenten nicht zwingend erweitert – eher im Gegenteil. Seit Juli 2024, also seit ziemlich genau zwei Jahren, ist die Pfarrstelle in Meßstetten vakant, als Reinhold Schuttkowski in den Ruhestand gewechselt ist. Man wäre also schon froh, könnte man die eine Stelle wieder besetzen, von einstmals zweien gar nicht zu reden. „Zwei bekommen wir hier nie mehr“, ist Marlene Trick realistisch genug.

Immerhin: Im Pfarrplan 2030 ist die Stelle in Meßstetten mit 100 Prozent vermerkt. Meßstetten als Ganzes ist kirchlich gespalten, denn neben der Kirchengemeinde Meßstetten und Hossingen gibt es auch noch die von Tieringen-Oberdigisheim und eben das bereits im Badischen befindliche Hartheim. Gerade diese „Doppelstellen“ seien auch ein Problem, weil es eben einen Mehraufwand darstellt. In den Anforderungen werden auch Gottesdienste in Hossingen und Meßstetten, mit Verweis „Doppeldienst“, gefordert.

Braucht es eines Tages die Fusion?

Aber noch zur Gemeinde: 2434 Gemeindeglieder sind mit der vakanten Pfarrstelle verbunden, 382 davon in Hossingen. Das ist aus der offiziellen Stellenausschreibung zu entnehmen, die bei der evangelischen Landeskirche hinterlegt ist. Zwei Kirchen stehen zur Verfügung: die Lamprechtskirche in Meßstetten selbst und die Nikolauskirche in Hossingen. Das Pfarrhaus hat eine bewohnbare Fläche von rund 120 Quadratmetern, einen recht großen Garten samt Garage. Das andere Pfarrhaus, direkt an die Kirche in Meßstetten angebaut, soll nach Möglichkeit verkauft werden. Die Sanierungskosten, wegen Denkmalschutzes, schätzt die Kirchengemeinde auf rund eine Million Euro – bei der wirtschaftlichen Lage der Landeskirche schwerlich zu stemmen, erklärt Marlene Trick.

Doch das tut der Suche nach einem neuen Pfarrer keinen Abbruch. Die ist aber aus den mitunter genannten Gründen nicht so einfach, hakt es doch generell an Interessenten. Wie es nun weitergeht? Auf Sicht können vielleicht andere Maßnahmen helfen. So ist in der Stellenausschreibung selbst zu lesen: „Es wird ein Beratungsprozess über Strukturveränderungen zwischen beiden Kirchengemeinden angestrebt.“ Die Schlagworte Verbundkirchengemeinde und Fusion zeigen schon, wo die Richtung hingehen könnte. Aber wer weiß, vielleicht tut sich ja vor diesen Schritten aus dem Nichts doch ein Deal à la Donald Trump auf.