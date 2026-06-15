Kirchengemeinde Meßstetten: Warum das Alphabet ein Problem bei der Pfarrersuche ist

Seit bald zwei Jahren ist die Pfarrstelle in Meßstetten vakant. Die Hoffnung lebt, doch einfacher wird es in Zukunft nicht.
Man könnte doch einen „Deal ala Trump“ machen, schlug in der jüngsten Gemeinderatssitzung von Meßstetten Alfred Sauter (Bürgerliste) vor. Der Sparringspartner für einen Deal sollte die evangelische Kirche sein. Im Gegenzug, dass man dem Balinger Dekanat den Hossinger Kindergarten übernimmt, könnte sich die Kirche ja auch um einen neuen Pfarrer für die Kirchengemeinde in Meßstetten einsetzen. Da sei noch nichts in Aussicht, erklärte Bürgermeister Frank Schroft und schob nach: „Wir können keinen zwingen.“