Kirchengemeinde lud ein: So war das Adventskonzert in der Hornberger Kirche

Es lockte zahlreiche Besucher in die Kirche. Stimmungsvolle Beiträge von Orgel, Flötenensemble, Posaunenchor und Lobpreisteam sorgten für Besinnung.
Das Adventskonzert der evangelischen Kirchengemeinde Hornberg war ein Erfolg, wie diese in einer Pressemitteilung berichtet. Die Tradition der Adventsmusik am zweiten Adventssonntag in der evangelischen Kirche Hornberg brachte viele Menschen dazu, bei nasskaltem Wetter doch nochmal das Haus zu verlassen. Stimmungsvolle, auch besinnliche Musik ließ die Hektik der Adventszeit vergessen und zur inneren Ruhe finden. Posaunenchor, Blockflötenensemble, Organist, ein Lobpreisteam sowie Orgel und Trompete begeisterten die Zuhörer.