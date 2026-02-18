Kirchengemeinde Kinzigtal: Das soll beim „Markt der Möglichkeiten“ geboten werden

Neben der positiven Bilanz des Auftakts beschäftigten den Pfarreirat in seiner Sitzung konkrete Verwaltungsfragen. Außerdem wird derzeit ein „Markt der Möglichkeiten“ im Juni geplant.
Sich kennenlernen, einfinden, Abläufe finden – das steht bei der Kirchengemeinde Kinzigtal nach wie vor im Mittelpunkt, wie in der Pfarreiratssitzung im Pfarrheim deutlich wurde. Die Großkirche, die sich aus 22 Pfarreien aus ehemals sechs Seelsorgeeinheiten zusammensetzt, ist mit dem Investitur-Gottesdienst in der Zeller Pfarrkirche am 25. Januar offiziell gestartet.