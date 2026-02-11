Kirchengemeinde Eggenertal-Feldberg: Kirchengemeinderäte verabschiedet, Nachfolger ins Amt eingeführt

Für die verabschiedeten Kirchengemeinderäte der evangelischen Kirchengemeinde Eggenertal-Feldberg gibt es die Goldene Ehrennadel der evangelischen Landeskirche in Baden.
In würdiger Form verabschiedete Pfarrerin Bettina von Kienle im Rahmen eines Abendgottesdiensts in der Niedereggener Kirche insgesamt zehn teils langjährige Amtsträger im Kirchengemeinderat. Aus Feldberg waren dies Anja Angelhuber-Sabev, Freya Fuchs, Jochen Rozwiak und Christine Zeller; aus Niedereggenen/Liel Cilli Kirner, Regina Muschiol und Ute Seger; sowie aus Obereggenen Hannelore Künzler-Riehm, Viola Schopferer und Nicol Sporleder.