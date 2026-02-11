Kirchengemeinde Eggenertal-Feldberg: Kirchengemeinderäte verabschiedet, Nachfolger ins Amt eingeführt

Für die verabschiedeten Kirchengemeinderäte der evangelischen Kirchengemeinde Eggenertal-Feldberg gibt es die Goldene Ehrennadel der evangelischen Landeskirche in Baden.

In würdiger Form verabschiedete Pfarrerin Bettina von Kienle im Rahmen eines Abendgottesdiensts in der Niedereggener Kirche insgesamt zehn teils langjährige Amtsträger im Kirchengemeinderat. Aus Feldberg waren dies Anja Angelhuber-Sabev, Freya Fuchs, Jochen Rozwiak und Christine Zeller; aus Niedereggenen/Liel Cilli Kirner, Regina Muschiol und Ute Seger; sowie aus Obereggenen Hannelore Künzler-Riehm, Viola Schopferer und Nicol Sporleder.

Die längste Amtszeit mit mehr als 30 Jahren weist Freya Fuchs vor, und noch weit mehr schaffte – zuvor schon an einem anderen Wirkungsort – Jochen Rozwiak, der seit Jahren als besonders rühriges Ratsmitglied auch den Vorsitz in der Ratsrunde führte.

Pfarrerin von Kienle berief dann die für dieses Amt bereiten Nachfolger mit besten Wünschen ein. Dies sind aus Feldberg Sabine Fischer, aus Niedereggenen/Liel Silke Gilbert und Michael Graf sowie aus Obereggenen Barbara Geling-Martinet.

Goldene Ehrennadel und Urkunde

Allen zehn aus diesem kirchlichen Dienst ausscheidenden Ratsmitgliedern überreichte Bezirksdekan Dirk Schmid-Hornisch an diesem Abend die Goldene Ehrennadel der evangelischen Landeskirche in Baden samt Urkunde für deren besonders verdiente Mitarbeit.

Unsere Empfehlung für Sie Empfang in Schliengen Kirchengemeinderäte ins Amt eingeführt Die evangelischen Kirchengemeinden Auggen und Schliengen luden zum Neujahrsempfang ein.

Je ein Blumenpräsent übergab Pfarrerin von Kienle der bisherigen Leiterin des evangelischen Kindergartens Feldberg, Tatiana Schuler, zum Abschied sowie deren Nachfolgerin Celin Wildegans.