Ehrenamt in Dornhan Besuche, die stets viel Freude machen

Der Gemeindedienst ist ein unverzichtbarer Baustein in der Gemeindearbeit. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter besuchen Geburtstagsjubilare, Taufeltern und Neuzugezogene. Margret Dölker erzählt, was sie an der Aufgabe besonders schön findet.