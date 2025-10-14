Kirchengemeinde Binzen-Rümmingen: „18 Jahre auf der Suche, wo mein Platz ist“

Der 39-jährige Rolf Blase ist neuer Pfarrer der Kirchengemeinde Binzen-Rümmingen: ein langer Weg vom römisch-katholischen Glauben zur evangelischen badischen Landeskirche.
„Ich bin in Binzen und Rümmingen herzlich aufgenommen worden“, sagt Rolf Blase der seit anderthalb Monaten das Amt als Pfarrer der Pfarrgemeinde Binzen-Rümmingen bekleidet. Der Pfarrer im Probedienst wohnt mit seiner Frau und seiner Tochter in Fischingen direkt am Rand der Reben. „Die malerische Gegend gefällt uns sehr gut“, erklärt er gut gelaunt im Gespräch mit unserer Zeitung.