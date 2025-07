Kirchenchor Trossingen: 70 Jahre und kein bisschen leise

1 Ein Novum, das aber auf große Begeisterung gestoßen ist, war das Wandelkonzert an vier Stationen unter dem Motto „Gottes Segen geht mit uns“ des Kirchenchores Schura anlässlich des 70-jährigen Jubiläums Foto: Ingrid Kohler Im Jahr 1955 wurde der evangelische Kirchenchor Schura gegründet. Unter Leitung der Dirigentin Amelie Schirmer wurde das Jubiläum nun mit einem Wandelkonzert gefeiert.







70 Jahre und kein bisschen leise, musikalisch also immer am Puls der Zeit, das ist der Kirchenchor von Schura. Unter dem Motto „Gottes Segen geht mit uns“, wurde das Jubiläum am vergangenen Samstag mit einem Wandelkonzert an drei Open-Air-Stationen und dem Finale mit der Friedensmesse in der evangelischen Kirche in Schura gefeiert.