Kirchenchor Talheim: Seit Jahrzehnten verbreiten sie mit Gesang Freude

Singen im Chor oder auch als Solist bewirkt etwas im Menschen. Schon Franz von Assisi schrieb: „Schon ein kleines Lied kann viel Dunkel erhellen“ – oder in den Worten einer Redensart aus dem Kaukasus: „Ein gutes Lied verkürzt den Weg“, gemeint ist, von einer Person zur anderen. Im Singen erklingt eine Botschaft, ob weltlich oder klerikal. Ein Lied ist mehr als nur gesungene Worte, es ist etwas für unsere Seele. „Im Singen wird unser Glaube entfaltet und bestärkt“, schreibt die evangelische Theologin Christa Reich.

Viele Stunden geprobt

Also Gründe genug, um zu singen! So empfinden es bestimmt auch die Jubilarinnen und Jubilare des Kirchenchors Talheim. Ihr langjähriger Dienst zu Gunsten der Musica sacra wurde am Samstagabend im Rahmen des Gottesdienstes von der Vorsitzenden des Chores, Resi Straub, mit wohlwollenden Worten gewürdigt.

Unzählige Stunden wurden für die Chorproben und Auftritte „geopfert“. Aber es ist ein schönes Gefühl, Menschen mit Singen eine Freude bereiten zu können, Zufriedenheit und ein gewisses Glücksgefühl stellen sich ein.

Ehrungen für Vereinstreue

Resi Straub hob in ihrer Dankesrede hervor, dass die Treue dieser Jubilare zum Chor Vorbildcharakter trägt und „höchsten Respekt und ein ganz besonderes Lob verdient“. Sie dankte den zu Ehrenden mit den entsprechenden Auszeichnungen des Cäcilienverbands und mit einem Geschenk der Kirchengemeinde.

Für zehn Jahre Mitgliedschaft wurden Nico Lutz, Chorleiter und Organist, sowie Bernadette Müller, geehrt. Beide erhielten die Urkunde des Cäcilienverbands. Für 25 Jahre Treue ausgezeichnet wurden Claudia Schuler und Fred Schäfer. Auch sie erhielten die Urkunde des Cäcilienverbands. Ehrenbriefe von Bischof Klaus Krämer und dem Cäcilienverband für 55 Jahre Mitgliedschaft gab es für Helga Kessler Ehrenbrief des Cäcilienverbands.

Für 60 Jahre Engagement erhielten Hildegard Kläger und Hubert Weber den Ehrenbrief des Cäcilienverbands, den Ehrenbrief des Bischofs Klaus Krämer sowie jeweils ein Ehrenzeichen.