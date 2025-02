Tausende Narren feiern Darum wird Tennenbronn zum Mekka der Narren

Wer Bock auf Fasnet hat, ist am Wochenende in Tennenbronn richtig: Wenn die Ichbe-Hexen zu ihrem 40-jährigen Bestehen laden, bleiben keine närrischen Wünsche offen. Zum großen Umzug vom Gersbach bis zur Halle sind am Sonntag, 9. Februar, sage und schreibe 55 Narrenzünfte angekündigt.