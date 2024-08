Kirchenbezirk Villingen-Schwenningen: Pfarrer Peter Krech gibt wichtige Ämter vor seinem Ruhestand ab

1 Pfarrer Peter Krech (links) steht mit Dekan Wolfgang Rüter-Ebel vor dem Gebäude der evangelischen Kirchengemeinde Villingen. Foto: Elena Baur

Gleich zwei Stellen gibt Pfarrer Peter Krech aus der Jakobusgemeinde diesen Sommer ab. Gemeinsam mit unserer Redaktion blickt er auf die Zeit in seinem Traumberuf zurück. Im kommenden Sommer geht er in Rente und weiß schon, was er da machen möchte.









Auf über 30 Jahre im Bezirkskirchenrat und auf über zehn Jahre stellvertretende Dekan-Tätigkeit in der evangelischen Stadtgemeinde Villingen kann Pfarrer Peter Krech zurückblicken. Nun heißt es aber Abschied nehmen. Denn: Der nun seit 2012 beschäftigte Pfarrer der Jakobusgemeinde in Niedereschach, Dauchingen und Weilersbach denkt langsam an den Ruhestand.