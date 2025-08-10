Kirchenbezirk Markgräflerland: Gemeinden müssen auf Gebäude verzichten

Im evangelischen Kirchenbezirk Markgräflerland müssen zahlreiche Kirchen und Gemeindezentren saniert werden. Für alle Aufgaben reicht das Geld aber nicht.
Kalte und zugige Kirchen, alte und teure Heizungsanlagen, marode Bausubstanz – viele Kirchengebäude und Gemeindezentren hierzulande sind ein Sanierungsfall. Erschwerend hinzu kommen rückläufige Mitgliederzahlen und sinkende Kirchensteuereinnahmen. Klimagerechte Kirchen und Gemeindehäuser bis 2040 zu finanzieren, ist eine der Herausforderungen des Strategieprozesses „ ekiba 2032“ im evangelischen Kirchenbezirk Markgräflerland. So müssen sich viele Kirchengemeinden von dem einen oder anderen Gebäude trennen beziehungsweise diese künftig selbst finanzieren.