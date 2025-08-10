Kirchenbezirk Markgräflerland: Gemeinden müssen auf Gebäude verzichten

Im evangelischen Kirchenbezirk Markgräflerland müssen zahlreiche Kirchen und Gemeindezentren saniert werden. Für alle Aufgaben reicht das Geld aber nicht.

Kalte und zugige Kirchen, alte und teure Heizungsanlagen, marode Bausubstanz – viele Kirchengebäude und Gemeindezentren hierzulande sind ein Sanierungsfall. Erschwerend hinzu kommen rückläufige Mitgliederzahlen und sinkende Kirchensteuereinnahmen. Klimagerechte Kirchen und Gemeindehäuser bis 2040 zu finanzieren, ist eine der Herausforderungen des Strategieprozesses „ ekiba 2032“ im evangelischen Kirchenbezirk Markgräflerland. So müssen sich viele Kirchengemeinden von dem einen oder anderen Gebäude trennen beziehungsweise diese künftig selbst finanzieren.

Ampelsystem kategorisiert Gebäude

Im Jahr 2023 wurde entschieden, mit der Einteilung nach Ampelfarben die Gebäude zu kategorisieren. Hellgrün, grün, gelb und rot: Die Farben verdeutlichen den Status. Grüne Gebäude werden erhalten, hier finanziert die Landeskirche auch weiterhin Bauvorhaben mit. Sie sollen energetisch saniert und vielfältig genutzt werden. Während die Kirchengemeinde 45 Prozent der Kosten trägt, steuert die Landeskirche 55 Prozent bei.

Finanzierung treibt Gemeinden um

Derweil befinden sich hellgrüne Gebäude in der Baupflicht des Landes Baden-Württemberg. Auch hier ist es so, dass die Evangelische Kirche anteilig Kosten – zum Beispiel bei einer Renovierung – zu übernehmen hat. Hellgrün bedeutet: Das Gebäude bleibt in der Mitfinanzierung durch Landeskirche und Kirchenbezirk. Bei roten Gebäuden entfällt die Unterstützung der Landeskirche – die Finanzierung von Baumaßnahmen müssen die Gemeinden anderweitig stemmen, wenn sie das Gebäude halten und nicht aufgegeben beziehungsweise verkaufen wollen. Bei gelben Gebäuden ist eine Entscheidung noch nicht getroffen.

Ulrike Krumm, zuständig für die Entwicklung der Gebäude im evangelischen Kirchenbezirk Markgräflerland, erklärte jetzt an einem Pressegespräch, dass es verschiedene Möglichkeiten gebe, mit rot markierten Gebäuden umzugehen: andere Finanzierungskonzepte oder Kooperationspartner finden. Oder verkaufen.

Bauen muss neu gedacht werden

Klar sei, so Markus Schulz, Gemeindepfarrer an der Christuskirche Lörrach, dass Bauen neu gedacht werden müsse. Er verwies auf den Anspruch der Landeskirche, bis zum Jahr 2040 klimaneutral zu sanieren. Neue Begriffe wie einfacher Standard, Sanierungsgesamtplan, Photovoltaik und „Knut“ tauchen auf. Letzteres heißt körpernahe Umfeldtemperierung und umfasst Sitzauflagenheizungen sowie Infrarotstrahler. Es wird also nicht mehr die gesamte Kirche beheizt, sondern nur noch der Sitzplatz. Dementsprechend müsse auch inhaltlich umgedacht werden, weiß der Gemeindepfarrer. „Wir können gezielt ein liturgisches Programm machen, alles andere ist wegen der niedrigen Raumtemperaturen aber schwierig. Das stellt Gemeinden vor Herausforderungen.“

Sitzheizung wird neuer Standard

Die Sitzbankheizung, die bereits in St. Michael in Kaltenbach installiert wurde, werde ein neuer Standard, da Kosten und Energieaufwand deutlich geringer seien. Und: Laut Schulz werden die Sitzbankheizungen vollständig finanziert werden, das könne auch außerhalb des „Konvois“ stattfinden. Der erste Konvoi listet Gebäude auf, die bis Ende 2027 fertig geplant und finanziert sein müssen – so könne die Landeskirche die nötigen Mittel einplanen, erklärte Krumm.

Rund 50 Gebäude wurden auf vier Konvois aufgeteilt. „Wir sind einer Kirchenbezirke mit der höchsten Gebäudelast“, kommentierte Schulz den Sanierungsplan, der bis Ende 2027 unter anderem drei große Gemeindehaussanierungen in Steinen, Haltingen und Schopfheim vorsieht. Aufgelistet sind zudem die Turmsanierung der Lörracher Christuskirche und kleinere Instandhaltungsarbeiten und Heizungserneuerungen an den folgenden Kirchen: St. Georg Haltingen, Tannenkirch, Hofen, Wieslet, Schopfheim-Eichen, Wittlingen, Hasel sowie die Martinskirche in Malsburg-Marzell. Außerhalb des Sanierungsgesamtplans stehen der Abschluss der Bauarbeiten an der Stadtkirche Lörrach und die Heizungserneuerung in der Jakobuskirche Rümmingen, die schon fertig geplant ist.

Kooperationsräume im Fokus

Mit dem Wegfall einzelner Gebäude rücke mit Blick auf die Gemeindestrukturen auch die Frage nach Kooperationsräumen in den Fokus, so Krumm. „Wir müssen schauen, wie wir uns als Einheit verstehen.“ Dass die Kategorisierung von Gebäuden Herausforderungen mit sich bringe, ließ sie nicht unerwähnt: Die Alte Feuerwache in Lörrach stehe auf rot. „Das wird noch ein Thema werden. Wir müssen über das gesamte Burghofensemble nachdenken – hier sind viele Akteure im Spiel.“

Plan zur Sanierung

Der Sanierungsgesamtplan

als Gesamtschau von einzelnen Bezirkslisten ist ein abgestimmter Plan zwischen dem Evangelischen Oberkirchenrat, den Kirchenbezirken, Kooperationsräumen und Kirchengemeinden. Für jeden Kirchenbezirk werden die grün und hellgrün kategorisierten Gebäude gelistet und zunächst durch die Bausachverständigen der Landeskirche bewertet. Diese Listen werden mit den Kirchenbezirken beraten und gegebenenfalls angepasst, um gemeinsam eine Planung zu erstellen.