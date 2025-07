Esther Philipps ist am Donnerstagabend im Rahmen einer Bezirkssynode in der Kirche im Quadrat in Lörrach zur neuen Dekanin gewählt worden. Sie tritt die Nachfolge von Dekanin Bärbel Schäfer an. Philipps war von der Landesbischöfin Heike Springhart vorgeschlagen und von den Synodalen mit überwältigender Mehrheit auf acht Jahre gewählt worden, wie es in einer Mitteilung vom Freitag heißt.

In einer ersten Reaktion sagte die zukünftige Dekanin Philipps: „Ich freue mich auf die kirchliche Vielfalt in der wunderschönen Gegend des Markgräflerlands. Kirche wird hier vielstimmig sein, das möchte ich erleben und stärken.“

Lesen Sie auch

Prälat Marc Witzenbacher leitete den Gottesdienst zur Wahlsynode und predigte mit Referenz zur Tageslosung Jeremia 17,14: „Heile du mich, Herr, so werde ich heil; hilf du mir, so ist mir geholfen,“ denn „wer andere führen will, muss selbst geführt werden“, so Witzenbacher. Leitung in der Kirche sei kein Machtposten, sondern eine Rolle zur Stärkung von Menschen durch die Bezeugung des Evangeliums in Wort, Haltung und Struktur.

Im Anschluss an den Gottesdienst und zur Vorbereitung der Wahl stellte die Vorsitzende der Wahlsynode, Angelika Walliser, die Beschlussfähigkeit der Bezirkssynode fest. Außerdem verlas sie die Gesetzgebung zur Wahl der neuen Dekanin und verpflichtete vier weitere Personen als neue Bezirkssynodale.

Sabine Kast-Streib, Kirchenrätin im Oberkirchenrat, vertrat Landesbischöfin Springhart und begründete ihren Wahlvorschlag. Philipps bringe aus ihrer Tätigkeit als stellvertretende Dekanin im Kirchenbezirks Pforzheim die wertvolle Erfahrung mit, die für den Entwicklungsprozess der Kirche nötig sei. Sie habe „Mut zum Aufbruch, Demut, und den Wunsch, mit Gottes Geist zu gestalten.“

Philipps sagte in ihrer Vorstellung, dass sie einen besonderen Fokus auf die Zusammenarbeit in den Kooperationsräumen legen wolle, was Haupt- und Ehrenamtliche brauchen, um in den neuen Strukturen zufrieden und wirksam arbeiten zu können. Sie erklärte, dass sie gerne sehr eng mit den Menschen vor Ort zusammenarbeite und gemeinsam Entscheidungen treffen wolle. Ihr Wunsch sei, die Bedürfnisse zu verstehen und Menschen Entscheidungsfreiheiten zu geben, sie „aktiv gestalten zu lassen, denn so finden sie sich in der Kirche wieder.“ Philipps will punktuell zusammenarbeiten, um Impulse zu setzen, und dann wieder loslassen, damit sich Neues entwickeln könne. Sie habe Vertrauen in Gott, dass er die begonnene Arbeit fortsetze. Sie wolle zu neuen Wegen inspirieren, „wie Kirche lebendig unterwegs sein kann“. Ihre Aufgabe wird es unter anderem sein, die in der Vergangenheit aufgrund der Reform ekiba2032 getroffenen Entscheidungen bezüglich inhaltlicher Arbeit, Personal und Gebäude weiter zu begleiten. Vor der Wahl der neuen Dekanin hatten die Synodalen die Möglichkeit mit Philipps ins Gespräch zu kommen, um letzte Fragen vor der Wahl zu klären. Anschließend wurde sie mit überwältigender Mehrheit von 89 Wahlstimmen, fünf Gegenstimmen und zwei Enthaltungen zur neuen Dekanin bestimmt.