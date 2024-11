Bei manch einem Besucher der Sulzer Stadtkirche herrschte eine gedrückte Stimmung. Einige meinten, es fühle sich an wie der Gang zu einer Trauerfeier.

Denn nach über 400 Jahren lud der Kirchenbezirk Sulz zum letzten Mal zu einem zentralen Gottesdienst in die Dekanatsstadt ein.

Dabei wurden auch dankbare Erinnerungen an schöne Zeiten wach. Besonders die vielen Jahrzehnte der Jugendarbeit mit Freizeiten, Indiaka-Turnieren und Jugendgottesdiensten in den Bezirksgemeinden hatten den Zusammenhalt im Bezirk wesentlich geprägt.

Auch die Diakonische Bezirksstelle mit der Kleiderkammer war eine wichtige Anlauf- und Beratungsstelle für viele Menschen in schwierigen Lebensumständen.

Viele von diesen gewohnten Angeboten wird es in dieser Form nicht mehr geben. Und trotz dieser bevorstehenden Umbrüche war auch viel Zuversicht und positiver Ausblick zu spüren.

Der „Special Superintendent“

Mit launigen Sprachspielen brachten die beiden Liturgen, Schuldekan Hans-Jörg Dieter und Administrator Christoph Hofius – die Dekanstelle bleibt ja vakant – viele zum Schmunzeln und Lachen, so dass der Abschied nicht wirklich traurig ausfiel.

So meinte Administrator Hofius, dass er dem Titel Spezial-Superintendant (entsprechend der 1617 eingerichtete Sulzer Spezialsuperintendantur, später prosaisch in ‚Dekanat‘ umgewandelt) doch einiges abgewinnen hätte können – besonders englisch ausgesprochen: „Special Superintendent“ klinge er doch viel verwegener als „Dekan“.

Auch die Gemeinden sind unterwegs

Manches, so Hofius, wird auch in den drei Dekanaten, in denen der Sulzer Bezirk ab nächstem Jahr aufgeht, bestehen bleiben: alle 38 Gemeinden (von Aistaig bis Vöhringen) bleiben in der Württembergischen Landeskirche und in der Prälatur Reutlingen.

In seiner Predigt ging Hofius auf den Missionsauftrag ein. Die Jünger Jesu mussten zuallererst ein ganzes Stück Weg mit ihrem Meister zurücklegen. Aufgrund dieser erfahrenen Gemeinschaft können sie weitergeben, was sie mit ihrem Rabbi erlebt haben.

Unterwegs wie wir heute, führte Christoph Hofius aus. Denn als Gemeindeglieder und Verkündiger in unserer Zeit habe man in diesen 407 Jahren Kirchenbezirk Sulz dafür Sorge getragen, dass die christliche Verkündigung weitergeht.

Doch der Auftrag bleibt

Endet nun dieser Auftrag, weil die Verwaltungs- und Organisationsfragen der Landeskirche ein Auseinandergehen ans Herz legen?

Mitnichten! – Vielmehr könne man im Zusammenkommen mit anderen Gemeinden und Menschen über die Erfahrungen des Miteinanders berichten.

Hofius schloss seine Ausführungen mit den Worten: „Der Auftrag bleibt. Für uns, die Gemeinden, Zeugnis des Evangeliums und des Wirkens Gottes zu geben: Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen.“

Freude über alte Bekannte

Mit einem gemeinsame Wandelabendmahl schloss der Gottesdienst trotz des in mancher Hinsicht schmerzlichen Abschiednehmens mit einem zuversichtlichen, nach vorne gerichteten Ausblick. Beim Hinausgehen fanden viele langjährige Weggenossen zusammen, so dass eine richtig fröhliche Stimmung aufkam.

Ein Gottesdienstteilnehmer meinte: „Wir haben so viel Schönes und Wertvolles in diesen vielen Jahrzehnten erlebt – das nehmen wir mit, das bleibt.“