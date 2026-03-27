Kirchenaustritte in Balingen: Finanzielle Situation hat Auswirkungen auf die Gesellschaft

Die beiden großen christlichen Kirchen verlieren zunehmend Mitglieder. Was sind die Gründe und wie kann der Abwärtstrend gestoppt werden? Auf Spurensuche in Balingen.
Es sind Zahlen, die das Potenzial haben, Sorgenfalten auf die Stirn zu treiben: 1,2 Millionen Mitglieder haben die evangelische und die katholische Kirche im vergangenen Jahr verloren. Rund die Hälfte von ihnen trat aktiv aus, die Übrigen sind Sterbefälle. Dies geht aus den jüngst veröffentlichten Statistiken der katholischen Deutschen Bischofskonferenz und der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) hervor.