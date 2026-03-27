Kirchenaustritte in Balingen: Finanzielle Situation hat Auswirkungen auf die Gesellschaft

Die beiden großen christlichen Kirchen verlieren zunehmend Mitglieder. Was sind die Gründe und wie kann der Abwärtstrend gestoppt werden? Auf Spurensuche in Balingen.

Es sind Zahlen, die das Potenzial haben, Sorgenfalten auf die Stirn zu treiben: 1,2 Millionen Mitglieder haben die evangelische und die katholische Kirche im vergangenen Jahr verloren. Rund die Hälfte von ihnen trat aktiv aus, die Übrigen sind Sterbefälle. Dies geht aus den jüngst veröffentlichten Statistiken der katholischen Deutschen Bischofskonferenz und der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) hervor. ​

Die nüchternen Zahlen sind jedoch nur die eine Seite. Die andere sind die Gründe, warum immer mehr Menschen den beiden großen christlichen Kirchen den Rücken kehren. Im Gespräch mit Dekan Michael Schneider und seinem katholischen Kollegen Pfarrer Wolfgang Braun haben wir auf die Situation in Balingen geblickt. Und die Frage gestellt, wie es gelingen kann, den anhaltenden Abwärtstrend zu stoppen.

1600 Mitglieder pro Jahr Verlust

Diese treibt auch Dekan Michael Schneider um. „Wir werden nicht nur weniger, wir werden immer schneller weniger“, macht er deutlich. Der evangelische Kirchenbezirk Balingen verliere pro Jahr etwa 1600 Mitglieder. „Das ist eine kleine Gemeinde.“

Wichtig ist ihm in diesem Zusammenhang vor Augen zu führen: „Verschlechtert sich die finanzielle Situation der Kirche, hat das Auswirkungen auf die Gesellschaft.“ Wo Kirche überall drinsteckt, in welche Lebensbereiche sie wirkt, sei vielen Menschen nicht unmittelbar bewusst. Eine der „Hausaufgaben“ laute deshalb, deutlich nach außen zu kommunizieren, „dass sie weit mehr ist als der Gottesdienst am Sonntag.“

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Da sind etwa die evangelischen Kindergärten. 23 gibt es im Kirchenbezirk Balingen. Finanziert werden sie nicht nur aus öffentlichen Geldern, sondern auch aus Kirchensteuermitteln. Da sind Angebote, die von der Schuldner- über die Sucht- bis hin zur Schwangerschaftskonfliktberatung reichen. Kirche, macht Michael Schneider deutlich, übernehme subsidiär viele Aufgaben, die sonst die Kommunen tragen müssten.

Rückläufige Kirchensteuermittel bedeuteten in der Konsequenz deshalb auch Einschnitte. „Wir werden uns aus bestimmten Handlungsfeldern zurückziehen müssen“, so der Dekan. Ein für viele schmerzliches Beispiel ist etwa die Schließung des Tagungshaus Bittenhalde.

Finanzielle Situation oft der Grund

Doch warum treten so viele Kirchenmitglieder aus? Einer der Hauptgründe sei, „dass Menschen nicht mehr bereit sind für etwas zu zahlen, was ihnen nicht unmittelbar nutzt.“ Bisweilen werde auch die eigene schwierige finanzielle Situation als Grund genannt. Und sicherlich, so Schneider, habe die Kirche auch Fehler gemacht und Vertrauen eingebüßt – sei es etwa durch die Missbrauchsfälle oder weil sie Mitglieder persönlich enttäuscht habe.

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Nicht schlüssig ist für ihn hingegen das Argument, dass es für den Glauben keine Kirche brauche. Denn Kirche, macht der Dekan deutlich, sei der Raum, in der die Gemeinschaft gelebt wird, die sich auf Christus bezieht.

Mit Blick auf die Zukunft sei es wichtig, sich auf die Kernaufgabe, die Verkündigung des Evangeliums, zu konzentrieren. Und nicht zuletzt deutlich zu machen, was ohne Kirche fehlen würde; eine Institution, die nicht nur unsere Kultur prägt, sondern deren Gebäude auch die Silhouetten der Dörfer und Städte prägen.

Priorisieren sei wichtig

Der Kurs für die Zukunft? „Priorisieren.“ Dies sei ein „Prozess“, den es gemeinsam zu gestalten gelte. Und dieser beinhalte auch, Veränderung zuzulassen, neue Ideen und Leuchtturmprojekte zu entwickeln.

Um die Zukunft der Kirche ist Michael Schneider jedenfalls nicht bange. „Die Kirche wird eine Renaissance erleben“, ist er überzeugt. Denn sie eröffne unter anderem die Chance, der Gesellschaft Räume anzubieten, die abseits der digitalen Welt echte Begegnung ermögliche.

Auch die Gedanken von Pfarrer Wolfgang Braun kreisen um dieses Thema. Ebenso wie sein evangelischer Kollege macht er die Beobachtung, dass es zunehmend „weniger Bindung“ an die Gemeinschaft gibt. „Je mehr man den Glauben lebt, desto mehr verbindet, bindet man sich.“ Sei dies nicht gegeben, falle der letzte Schritt – der Austritt – leichter.

„Patchwork-Religiosität“

Des Weiteren, konstatiert er, werde heutzutage zunehmend eine Art „Patchwork-Religiosität“ gelebt; ein überaus individuell geprägter Religionsvollzug, in dem man aus verschiedenen Quellen (etwa aus anderen Religionen) schöpft. Und auch das „nicht mehr Glauben“ spiele in diesem Zusammenhang eine Rolle.

In anderen Fällen betonten Gemeindemitglieder hingegen, durchaus gläubig zu sein, aufgrund einer schwierigen finanziellen Situation aber die Kirchensteuer einsparen zu müssen.

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Oftmals werde, wie Pfarrer Braun ebenfalls zu berichten weiß, (persönliche) Enttäuschung – Stichwort fehlende Reformen, Zölibat oder Missbrauchsfälle – als Grund für den Austritt angeführt, welcher dann als „eine Art Denkzettel“ gedacht sei.

Blickt man auf die Zahlen in der Seelsorgeeinheit Balingen, gibt es im Jahr 2025 insgesamt 80 Austritte in Balingen, 47 in Frommern und acht in Roßwangen. Und auch Wolfgang Braun gibt diesbezüglich zu bedenken: Weniger Kirchensteuer – das bedeute unter anderem auch weniger Gebäude und weniger durch Kirchensteuermittel finanzierte Angebote.

Dekan spricht darüber was mit Geldern Positives passiert

Wie Dekan Schneider ist es deshalb auch ihm ein Anliegen, die Öffentlichkeit darüber zu informieren, „was mit den Geldern Gutes passiert“, sprich was sie in Kindergärten, Schulen oder Altersheimen Positives und Segensreiches bewirken.

Ohne Kirche, führt Wolfgang Braun vor Augen, würde etwas Elementares fehlen. Sie erhebe nicht nur die Stimme, mische sich ein. Ihr Geist präge die Gesellschaft positiv.

Wichtig sei, dass die Kirche den Menschen „auf Augenhöhe“ begegne und die Weichen Richtung Zukunft stelle. In der Seelsorgeeinheit Balingen bedeutet dies etwa, sich mit anderen zu vernetzen, die ebenfalls Gutes tun, den ökumenischen Gedanken, der in der Eyachstadt in vielfältiger Form gelebt wird, weiter zu pflegen und neue Angebote zu etablieren.

Dadurch, hofft Pfarrer Braun, „etwas anstoßen zu können, um Glaube und Religion wieder mehr im Bewusstsein der Menschen zu verankern.“ Dass es sich der eine oder andere, der ausgetreten ist, dann noch mal anders überlegt, ist durchaus möglich. Fünf Erwachsene, berichtet Wolfgang Braun, sind in der Seelsorgeeinheit 2025 wieder in die Kirche eingetreten.