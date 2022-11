1 Aufgrund der hohen Energiepreise muss auch in den Lahrer Kirchen, hier die Stiftskirche, Energie gespart werden. Foto: Ehrlich (Archivbild)

Derzeit sinken die Energiepreise, doch sie sind immer noch viel höher als vor einem Jahr. Wie kommen die Kirchen in Lahr damit klar und welche Energiesparmaßnahmen treffen sie? Die Redaktion hat bei den Lahrer Dekanen nachgefragt.















Lahr - Die deutschen Gasspeicher sind voll, Strom- und Gaspreise sinken, die Energiekrise im Winter scheint abgewendet. Doch die Preise sind immer noch viel höher als im letzten Jahr: Laut dem Vergleichsportal Verivox kostet der Strom für Neukunden rund 25 Prozent mehr als im vergangenen November und auch Gas ist mehr als 80 Prozent teurer. Das betrifft auch die Lahrer Kirchen – Bauwerke wie die Kirche St. Peter und Paul müssen im Winter schließlich geheizt werden.

Der katholische Dekan Johannes Mette reagiert gut gelaunt auf die Frage, wie im Lahrer Dekanat Energie gespart wird: "Wir haben ein ganzes Maßnahmenpaket". Ernster fährt er fort, dass es zum einen die vorgeschriebenen Maßnahmen des Gesetzgebers seien, die umgesetzt werden: Beispielsweise ein Richtwert von 19 Grad in Arbeits- und Gemeinderäumen. Zudem werden Foyers und Treppenhäuser gar nicht mehr geheizt. Auch die Außenbeleuchtung bleibt aus – allerdings habe es bei den Kirchengebäuden in Lahr davon auch nicht viel gegeben, erklärt der Dekan.

Aber auch die Diözese habe Maßnahmen ergriffen, erklärt Mette. In der Heizperiode werden die Kirchen maximal zwischen acht und 13 Grad geheizt "Wichtig war uns auch, dass das für sämtliche Nutzungen gilt. Wir können da keine Unterschiede machen, egal wer die Kirche nutzt". Mette betont, dass es keine zu starken Temperaturschwankungen und auch keine niedrigeren Temperaturen geben darf, weil sonst Gebäude und insbesondere die Orgel Schäden davontragen könnten.

Auch setze man auf Winterkirchen: "Uns war klar, wir wollen keine Kirche schließen, aber jetzt gehen wir wieder in die Kapellen", so der Dekan.

Auf die Frage, ob sich die Kirche wegen der Energiepreise von Immobilien trennen müsse, antwortet Mette, dass derzeit – unabhängig von den Energiekosten – der Immobilienbestand durchgegangen wird und man sich beispielsweise an der Schutter von einigen Gebäuden – keiner Kirche – getrennt habe. "Kirchen kann man nicht vorschnell aufgeben – aber es ist kein Tabuthema mehr", erklärt Mette die aktuelle Haltung auf Ebene der Erzdiözese zu Immobilienverkäufen.

Der evangelische Dekan Rainer Becker erklärt, dass neben den gesetzlich vorgeschriebenen Maßnahmen "die Landeskirche sagt, dass bei Kirchen und Gemeindehäusern die Temperatur um ein Grad zu senken bis zu zehn Prozent der Kosten spart". Deswegen werde in diesen nicht höher als 16 Grad geheizt, die Grundtemperatur in Kirchen betrage sechs bis acht Grad, damit es wegen der Luftfeuchtigkeit keine Schäden an der Orgel gebe.

Um Energie zu sparen, setzt man auch auf Winterkirchen. "Langfristig wollen wir mehr Photovoltaik, um Strom zu sparen", fügt er hinzu.

Laut Becker werden die Strom- und Gasrechnungen eine Herausforderung für die Kirchengemeinden, es wird ihnen empfohlen, rechtzeitig zu sparen. Denn die Zuschüsse der zentralen Landeskirche an die Gemeinden würden nicht automatisch an die steigende Inflation angepasst: "Die Gemeinden werden es spüren, auch wegen den Energiekosten". Es könne sein, dass sich einzelne Gemeinden von Gebäuden trennen müssen, es gebe aber keinen direkten Zusammenhang mit den Energiepreisen, erklärt Becker.

Info – Winterkirchen

Damit man die großen Kirchen nicht hochheizen muss – gerade wenn an Werktagen weniger Menschen zu einem Gottesdienst kommen – setzen beide Kirchen in Lahr auch auf Gottesdienste in kleineren Räumen. In der katholischen Kirche werden diese (an Werktagen) in Kapellen, bei der evangelischen im Gemeindehaus gefeiert, so die beiden Dekane.