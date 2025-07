„Prüft alles und behaltet das Gute“, die Jahreslosung der Kirchen stand im Mittelpunkt des ökumenischen Gottesdienstes in der Ortsmitte.

Es ist bereits ein festes Ritual im Tuninger Veranstaltungskalender, stets am ersten Sonntag im Juli wird gemeinsam mit der evangelischen, der evangelisch-methodistischen und der katholischen Kirche gefeiert.

Lesen Sie auch

„ Prüfen, aber was ist der Maßstab“, so der Dialog der Pastoralreferentin Lucia Feuerstein. Mit dem Zollstock überprüfte sie, ob alles korrekt angeordnet war, aber es gibt natürlich verschiedene Blickwinkel, was richtig ist. Unsere besondere Stärke sei es, dass wir alle unterschiedlich sind und uns auch eigene Maßstäbe setzen. Wichtig sei es, dass wir mit offenen Augen durchs Leben gehen und insbesondere das Gute festhalten, meinte Lucia Feuerstein.

Das Gute im Leben

Die Gemeindereferentin Juliane Dippon und Pfarrer Helmut Pipiorke setzten sich im Dialog mit der Jahreslosung auseinander. Die Losung setzt einen hohen Anspruch an jeden Einzelnen, und oftmals ist es auch schwierig, jedem etwas Gutes zu tun. Das ständige Prüfen sei jedoch auch anregend und oftmals mache es dann auch Sinn, gemeinsame gute Lösungen zu finden. Das „Prüfen“ rege auch unseren inneren Anspruch an und fordere oftmals auch einen gegenseitigen Respekt.

Auf die Frage an den evangelischen Pfarrer, wie er das Gute im Leben findet, hatte er drei Antworten parat. Die Bibel gilt für ihn als Maßstab, das Gespräch mit den Mitmenschen ist unerlässlich, und schließlich hat man auch noch das Gebet, in dem man sich mit allem auseinandersetzen kann.

Als Motivation, sich mit der Jahreslosung zu befassen, wurden an die zahlreichen Gottesdienstbesucher Bohnen verteilt, welche man sich in die linke Tasche stecken soll und jedes Mal, wenn etwas für diesen Gutes geleistet wurde, soll diese dann in den rechte Tasche kommen. So könne man sich am Abend selbst testen, ob und wie viel aus seiner Sicht heute Gutes geleistet wurde. Die Feier wurde musikalisch vom Musikverein begleitet, und so hatte man einen guten Start in die zweite Jahreshälfte 2025.