Dr. Robert Benni Marcose wird Administrator in der Seelsorgeeinheit „Trossingen“ im Dekanat Tuttlingen-Spaichingen. Bischof Dr. Klaus Krämer hat die Stelle an Dr. Marcose aufgrund dessen Bewerbung vergeben, teilt die Diözese mit.

Dr. Marcose stammt aus dem Süden von Indien und wurde dort 1999 in der Diözese Kottar zum Priester geweiht. Nach dem Studium der Philosophie, seiner theologischen Ausbildung und mehreren Stationen in seiner indischen Heimatdiözese als Pfarrer kam er 2019 nach Deutschland. Es folgte von 2020 bis 2022 eine Einführungsphase in Stuttgart-Ost und von April 2022 bis November 2023 eine Tätigkeit als Pfarrvikar in Wernau. Seither ist Dr. Marcose als Pfarrvikar in Plochingen tätig.

Auf Dauer angelegt

In der Seelsorgeeinheit „Trossingen“ erhält er nun den Auftrag zur priesterlichen Leitung der Seelsorgeeinheit als Administrator mit dem Titel Pfarrer und mit den Rechten und Pflichten eines Pfarrers. Dies hat einen kirchenrechtlichen Hintergrund und die Bezeichnung „Administrator“ bedeutet nicht, dass Dr. Marcose nur vorübergehend vor Ort ist. Vielmehr ist sein Auftrag in der Seelsorgeeinheit auf Dauer angelegt. In der Seelsorgeeinheit „Trossingen“ wird er für die Gemeinden „St. Theresia vom Kinde Jesu“ in Trossingen, „Zu den Heiligen Engeln“ in Durchhausen und „St. Georg“ in Gunningen zuständig sein.