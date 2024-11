Kirchen in Brigachtal: Das ist die Martins-Botschaft

Kirchen in Brigachtal

1 Das Hochamt zum Pfarreipatrozinium St. Martin. Foto: Hella Schimkat

Die Kirchengemeinde feierte am Sonntag das „Hochamt zum Pfarreipatrozinium St. Martin" in der Allerheiligenkirche.









Der Martinschor umrahmte den Gottesdienst mit der „Friedensmesse in G“ , die 2015 von Lorenz Maierhofer komponiert wurde, die Leitung hatte Maja Seidl. Die Friedensmesse passe in die heutige Zeit, in der wieder Terroranschläge und Kriege mit Zerstörung großes Leid und Flucht über die Menschen bringe, erklärten die Ehrenmitglieder Gerold Häßler und Leonhard Gut im Gespräch mit unserer Redaktion.