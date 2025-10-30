Kirchen in Blumberg: Pfarrer Guido Palazzari segnet Tiere

Ein nicht alltäglicher Gottesdienst in der Blumberger Christuskirche. Bei der Feier sind selbst Kuscheltiere willkommen.
Eine ungewöhnliche Atmosphäre erfüllte die altkatholische Christuskirche in Blumberg: Zwischen zahlreiche Besucher mischten sich viele Hunde und etliche Stofftiere. Pferde wurden auch noch erwartet – sie waren aber verspätet und hätten auch nicht in die Kirche dürfen. Pfarrer Guido Palazzari hatte zum Tiersegnungs-Gottesdienst geladen – und etwa 30 Menschen mit ihren tierischen Begleitern folgten der Einladung in die kleine Kirche, die dadurch fast voll war.