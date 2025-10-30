Kirchen in Blumberg: Pfarrer Guido Palazzari segnet Tiere

Eine ungewöhnliche Atmosphäre erfüllte die altkatholische Christuskirche in Blumberg: Zwischen zahlreiche Besucher mischten sich viele Hunde und etliche Stofftiere. Pferde wurden auch noch erwartet – sie waren aber verspätet und hätten auch nicht in die Kirche dürfen. Pfarrer Guido Palazzari hatte zum Tiersegnungs-Gottesdienst geladen – und etwa 30 Menschen mit ihren tierischen Begleitern folgten der Einladung in die kleine Kirche, die dadurch fast voll war.

„Die Tiere sind unsere Mitgeschöpfe“, betonte Guido Palazzari während seiner Predigt. „Zwischen Mensch und Tier besteht eine grundlegende Gleichheit, die größer ist als jede Differenz", so der altkatholische Pfarrer. „Es gibt also keinen Unterschied wie bei Tag und Nacht zwischen den beiden. Und diese verbindende Nähe steht als Gemeinsamkeit von Mensch und Tier vor jedem trennenden Unterschied“, sagte Palazzari.

In seinen Worten verwies er auf den sechsten Schöpfungstag, an dem laut Bibel Mensch und Tier gleichermaßen erschaffen worden seien. Und diese Nähe bedeute gleichzeitig auch Verantwortung: „Biblisches Herrschen heißt nicht Ausbeutung, sondern Fürsorge – so wie ein Hirte seine Herde führt und vor Wölfen schützt“. Für den Pfarrer ist der Tiersegnungsgottesdienst nicht nur ein fester Termin im Kirchenjahr, sondern ein Zeichen nach außen: „Es geht darum, Wertschätzung zu zeigen für die Lebewesen, die unser Leben bereichern“, sagte er im Gespräch vor dem Gottesdienst.

Wertschätzung für Lebewesen zeigen

Seit 2015 lädt die altkatholische Gemeinde einmal jährlich dazu ein. „Letztes Jahr konnte ich krankheitsbedingt nicht – aber sonst versuchen wir, die Tiersegnung regelmäßig stattfinden zu lassen“, so Palazzari. Dabei ist der Gottesdienst grundsätzlich nicht nur für Hunde gedacht. Die waren aber am Sonntag zufällig die einzige Art – allerdings in vielen unterschiedlichen Rassen. Zwei Pferde hatten sich zwar angekündigt – der Segen für Pferde wäre im Freien erfolgt – allerdings verspätete sich der Pferdetrupp. „Ein Kollege hatte mir erzählt, dass er dieses Jahr auch Goldfische hatte“, lachte Palazzari. „Ich hoffe nur, dass die im Glas kamen“, ergänzte er augenzwinkernd.

Yasmina freut sich auf die Segnung des noch namenlosen Kuschelfuchses. Foto: Thomas Wuttke

Der Kreis wurde auch um Kuscheltiere ergänzt, von denen ein halbes Dutzend mitsamt den Kindern kam. „Wenn sie Teil einer emotionalen Bindung sind, wie bei Kindern, dann bekommen auch sie ihren Segen“, erläuterte Palazzari diese eher ungewöhnliche Ausweitung des Tierbegriffs. Die Segnung selbst war ein kleiner und feierlicher Moment. Jedes Tier (und Kuscheltier) erhielt von Pfarrer Palazzari den Segen sowie die Spritzer von Weihwasser. Als ob sie sich der Situation gewahr gewesen wären, nahmen es die Tiere gelassen und quittierten die Aktion nicht mit Bellen oder Knurren.

Tiere bleiben gelassen

Ein wenig Selbstironie schwang mit, als Palazzari auf die Frage einging, ob man nach dem Gottesdienst zum deftigen Mittagsmahl mit Schnitzel und Pommes gehe. „Ich bin kein Vegetarier“, meinte er mit einem Lächeln. „Aber es macht einen Unterschied, wie man mit Tieren umgeht – bei der Haltung, bei der Zucht und beim Umgang mit ihrem Leben.“ Im Anschluss an den Gottesdienst verabschiedete Palazzari die Gäste herzlich mit Händeschütteln und Kopf streicheln. Etliche Teilnehmer blieben noch zum Austausch – für manche war es der erste Gottesdienstbesuch seit Langem. „Es ist schön zu sehen, dass Tiere auch spirituell ihren Platz finden dürfen“, sagte eine Teilnehmerin. Für Pfarrer Palazzari war das genau der Sinn des Tages: „Wo der Mensch sich seiner Verantwortung als Abbild Gottes bewusst wird, beginnt echte Fürsorge – für alle Geschöpfe.“

Wurzeln der Tiersegnung

Tiersegnungsgottesdienste

haben ihren Ursprung im Gedenken an den heiligen Franz von Assisi (1181–1226), Schutzpatron der Tiere und der Umwelt. Besonders um seinen Gedenktag am 4. Oktober herum finden vielerorts kirchliche Feiern statt, bei denen Tiere gesegnet werden – vom Hund bis zur Katze, vom Hamster bis zum Pferd. Die Segnung soll die enge Verbundenheit zwischen Mensch und Tier ausdrücken und gleichzeitig ein Zeichen für Wertschätzung, Respekt und Verantwortung sein. Dabei geht es nicht nur um religiöse Symbolik, sondern auch um das bewusste Zusammenleben mit allen Geschöpfen der Schöpfung.