14 Jugendliche bekräftigen in einer Feier in Oberbaldingen das Taufversprechen aus eigener Kraft.

Dass ein Konfirmationsgottesdienst mit einem physikalischen Experiment einher geht, dürfte eher selten sein. Pfarrer Jonathan Richter hat es sich nicht nehmen lassen, anlässlich der feierlichen Konfirmationsfeier am vergangenen Sonntag, ein Ei komplett durch einen Flaschenhals zu schicken – eigentlich unvorstellbar.

Sowohl die Konfirmanden als auch deren Eltern durften anhand aktueller Ereignisse im technisch-naturwissenschaftlichen Bereich vor ihrem geistigen Auge verfolgen, dass viele Ereignisse, die uns heute alltäglich erscheinen, noch vor kurzer Zeit unvorstellbar waren. Ob eine Reise in den Weltraum oder das Referat, das eine künstliche Intelligenz verfasst hat, nach anfänglichem Staunen, müssen wir feststellen, dass diese Dinge inzwischen der Wirklichkeit entsprechen.

Und auch heute sind Zweifel an dem, was man wahrnehme, zulässig, genau so wie die Zweifel im Glauben zulässig seien. Gerade, wenn Zweifel im Glauben auftreten, so dürften Christen sicher sein, dass sie zu jeder Zeit auf Gott vertrauen können.

„Alles ist möglich“

Der Predigt von Pfarrer Richter lagen die Worte „Alles ist möglich, dem der da glaubt!“ sowie das Glaubensbekenntnis eines Vaters, der seinen Sohn zu Jesus bringt und in Folge dessen eins der kürzesten Glaubensbekenntnisse spricht, „Ich glaube, hilf meinem Unglauben!“, zugrunde. So wie in dem physikalischen Experiment das heiße Wasser in der Flasche Voraussetzung für das Gelingen des Versuchs notwendig ist, so stehe dieses für ein Umfeld, das den Glauben auch in widrigen Situationen fördern kann. Musikalisch umrahmt wurde der Festgottesdienst vom Musikverein Oberbaldingen unter der Leitung von Simon Glunz sowie vom Lobpreisteam unter der Leitung von Sascha Bumb.

Die neu renovierte Orgel brachte Klaus Bürk zum Erklingen.

Die Konfirmanden

Bei einer ansprechenden Konfirmationsfeier konnten Selina Frank, Salome Grimm, Paul Heine, David Kalisch, Noah Kalisch, Leonie Kammerer, Mara Kleinhans, Lara Kibiger, Ronja Kobberstad-Schatz, Tom Müller, Alex Sadkowski, Emma Simon, Elise Suttkus sowie Giulia-Rebecca Wolf ihr Taufversprechen wiederholen.