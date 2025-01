Kirchen im Schwarzwald-Baar-Kreis: Was die Herren Dekane jetzt tun

Eishockey DEL Spielabbruch – deshalb gehen die Punkte an Ingolstadt

Die Deutsche Eishockey Liga (DEL) wertet das abgebrochene Spiel in Bremerhaven mit 5:0 für den ERC Ingolstadt. Eine unsachgemäße Bohrung an der Torverankerung verursachte Schaden an Ammoniak-Leitung.