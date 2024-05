1 Am 20. Mai 2024 traf der Papst die italienischen Bischöfe im Vatikan. Dort sagte er dann auch den Satz: „C’è già troppa frociaggine “ – „Es gibt schon zu viel Schwuchtelei.“ Foto: Imago/Abacapress

Italiens Bischöfe wollen Homosexuellen den Zugang zum Priesteramt erleichtern. Der Papst warnt bei einem Treffen mit ihnen vor „zu viel Schwuchtelei“. Nun lässt Franziskus verlautbaren, er habe niemanden beleidigen wollen. Doch was sagt die kirchliche Lehre zur Homosexualität?









Skandal im Kirchenstaat: Nach Medienberichten über eine beleidigende Äußerung über Homosexuelle hat Papst Franziskus sich dafür entschuldigt. Der Vatikan bestätigte in einer Mitteilung am Dienstag (28. Mai) zwar nicht direkt, dass der Pontifex bei einer nicht-öffentlichen Versammlung mit den italienischen Bischöfen am 20. Mai 2024 im Vatikan in seiner Ansprache zu dem äußerst herablassenden Wort „frociaggine“ (auf deutsch: „Schwuchteln“ oder „Schwuchtelei“) gegriffen habe, über das italienische Medien übereinstimmend unter Berufung auf Teilnehmer berichtet hatten.