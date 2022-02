1 Maria, Josef und das Jesuskind formen zusammen eine Holzfigur, die nun von Unbekannten aus der St. Josef Kirche entwendet wurde. Die Figur zu ersetzen dürfte nicht ganz einfach sein. Foto: Stroppel

Einer oder mehrere Unbekannte haben Ende Januar aus der Kirche St. Josef die Krippenfigur der Heiligen Familie gestohlen. Anzeige wurde zwar erstattet, doch die Holzfigur gilt als nahezu unersetzbar.















Albstadt-Ebingen - Jeden Abend macht Mesner Giuseppe D’Avanzo einen letzten Rundgang durch die Kirche St. Josef, bevor er deren Pforten über die Nacht schließt. Als er am Abend des 27. Januar an der Krippe vorbeilief, die dort seit der Weihnachtszeit noch immer steht, beschlich ihn ein seltsames Gefühl. Irgendetwas stimme da nicht. Beim zweiten Blick wurde ihm klar, was ihn störte: Maria, Josef und das Jesuskind waren verschwunden – die Figur, welche die heilige Familie vereint, war verschwunden.

Krippe eines bekannten Spaichinger Bildhauers

"Ich stand sprachlos vor der Krippe und dachte mir ›Das gibt’s doch nicht!‹", sagt D’Avanzo, der einen zweiten Rundgang durch die Kirche machte – ohne Ergebnis. Er informierte Pfarrer Uwe Stier telefonisch über die fehlende Figur, ging nach Hause, um später wieder mit einer Taschenlampe zurückzukehren. "Es hat mir einfach keine Ruhe gelassen." Aber weder am Abend noch am nächsten Tag fand er weder die Figuren – ebenso wenig wie einen Hinweis auf den oder die Täter. Der Seiteneingang der Kirche St. Josef ist tagsüber offen, im Winter bereits ab 16.30 Uhr geschlossen.

Die etwa 15 Zentimeter hohe Figurengruppe ist Teil einer Krippe, die aus den Händen des Spaichinger Bildhauers Karl Kuolt stammt. Kuolt wurde vor allem durch seine sakralen Bildhauereien und Weihnachtskrippen berühmt. Eine Krippe, die er einst für die Spaichinger Stadtpfarrkirche schuf, steht als Leihgabe der Katholischen Kirche im Gewerbemuseum Spaichingen.

Ein beinahe unersetzliches Stück Handwerkskunst

In der Josefskirche stand – bis zu jenem Abend vollständig – eine weitere Kuolt-Krippe. "Diese Krippe hat eine Privatperson vor etwa 40 Jahren der Kirchengemeinde gestiftet", sagt Berthold Stroppel, Leiter des katholischen Verwaltungszentrums Albstadt, und erklärt weiter, dass die Figur nur schwer zu ersetzen sei: "Wir haben uns zwar nach ähnlichen Figuren im Internet umgesehen, aber bei den meisten ist nicht sicher, dass sie vom selben Künstler stammen."

Neuanschaffung wäre teuer

Erschwerend komme hinzu, dass die Holzfigur, die Maria, Josef und das Jesuskind in einer vereint, als Teil der Krippe konzipiert war, die ein in sich stimmiges Bild ergab. Der Schöpfer Karl Kuolt starb 1937 in München. "Die Krippe war ein Ensemble, ein Kunstwerk. Ein Eins-zu-Eins-Ersatz ist quasi unmöglich." Zudem wäre eine "Neuanschaffung" alles andere als günstig: Figuren mit ähnlichem Motiv, nicht aber im selben oder ähnlichen Stil, kosten online um die 1000 Euro.

Stroppel hat bereits im Auftrag der Kirchengemeinde Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Aber mehr als der materielle schmerze der immaterielle Verlust, und vor allem der moralische Aspekt der Tat lasse ihm keine Ruhe: Wer würde die Figur der Heiligen Familie stehlen und wieso? Weder Stroppel noch D’Avanzo haben eine Antwort darauf, hegen aber die Hoffnung, mit der Zeit entweder einen würdigen Ersatz für die verlorene Figur der Heiligen Familie zu finden – oder dass der oder die Täter ein Einsehen haben und das Original zurückgeben.